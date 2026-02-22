ΑΕΛ - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η ΑΕΛ Novibet αντιμετωπίζει στη Λάρισα σήμερα (07/02) τον ΠΑΟΚ για την 22η αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 18:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 2.
Οι «βυσσινί» προέρχονται από το ισόπαλο 1-1 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και θέλουν τη νίκη για να απομακρυνθούν από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά», μετά το 0-0 με την ΑΕΚ και την ήττα 1-2 από τη Θέλτα στην Τούμπα, ψάχνουν το «τρίποντο» για να παραμείνουν σε απόσταση βολής από την κορυφή και να επιστρέψουν στα επιτυχημένα αποτελέσματα.
Η βαθμολογία (21η αγωνιστική)
- AEK 49
- Ολυμπιακός 47
- ΠΑΟΚ 46 (20 αγ.)
- Λεβαδειακός 39
- Παναθηναϊκός 33 (20 αγ.)
- Άρης 27
- Βόλος 26
- ΟΦΗ 25 (20 αγ.)
- Ατρόμητος 21
- Παναιτωλικός 21
- Κηφισιά 20 (20 αγ.)
- ΑΕΛ Novibet 20
- Αστέρας Τρίπολης 16
- Πανσερραϊκός 9
*Εκκρεμούν τα παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ
H 22η αγωνιστική
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
- Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (5μμ)
- Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (5μμ)
Kυριακή 22 Φεβρουαρίου
- ΟΦΗ – Παναθηναϊκός (4μμ)
- Πανσερραϊκός – Βόλος (4μμ)
- ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ (6μμ)
- Αρης – Κηφισιά (7μμ)
- ΑΕΚ – Λεβαδειακός (8μμ)
