ΑΕΛ - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η ΑΕΛ Novibet αντιμετωπίζει στη Λάρισα σήμερα (07/02) τον ΠΑΟΚ για την 22η αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 18:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 2.

Οι «βυσσινί» προέρχονται από το ισόπαλο 1-1 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και θέλουν τη νίκη για να απομακρυνθούν από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά», μετά το 0-0 με την ΑΕΚ και την ήττα 1-2 από τη Θέλτα στην Τούμπα, ψάχνουν το «τρίποντο» για να παραμείνουν σε απόσταση βολής από την κορυφή και να επιστρέψουν στα επιτυχημένα αποτελέσματα.

Η βαθμολογία (21η αγωνιστική)

AEK 49 Ολυμπιακός 47 ΠΑΟΚ 46 (20 αγ.) Λεβαδειακός 39 Παναθηναϊκός 33 (20 αγ.) Άρης 27 Βόλος 26 ΟΦΗ 25 (20 αγ.) Ατρόμητος 21 Παναιτωλικός 21 Κηφισιά 20 (20 αγ.) ΑΕΛ Novibet 20 Αστέρας Τρίπολης 16 Πανσερραϊκός 9

*Εκκρεμούν τα παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

H 22η αγωνιστική

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (5μμ)

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (5μμ)

Kυριακή 22 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός (4μμ)

Πανσερραϊκός – Βόλος (4μμ)

ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ (6μμ)

Αρης – Κηφισιά (7μμ)

ΑΕΚ – Λεβαδειακός (8μμ)