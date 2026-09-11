«Αγγελόπουλε, σήκω φύγε από το μαγαζί μας, είσαι τελειωμένος…»

Δεν θυμάμαι ποιο ακριβώς είναι το αντίθετο του ενθουσιασμού, αλλά θα πρέπει να το βρω για να χαρακτηρίσω τα σχόλια (οπαδών της ΑΕΚ στα σόσιαλ) που συνόδευσαν την ανακοίνωση για συγκατοίκηση με τον Ολυμπιακό στη Sunel Arena.
Στην καλύτερη περίπτωση, η είδηση αντιμετωπίστηκε με δυσανεξία, λες και είναι κόκκινη λακτόζη στο γιαούρτι. Στη χειρότερη, με ένθεη οργή: «Αγγελόπουλε, πούλα και φύγε, είσαι τελειωμένος».
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Αλλαγή ώρας 2026: Νωρίτερα γυρίζουμε φέτος τα ρολόγια
- Μουρατίδης για θάνατο Μαζωνάκη: «Έχει κοινωνικά πλοκάμια η υπόθεση - Εξαρτήσεις που παρασύρουν τα παιδιά»
- «Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις κραυγές»: Ο εφιάλτης που στοιχειώνει επιζήσασα της 11ης Σεπτεμβρίου
- Άρης Μουγκοπέτρος: «Όλοι να πείτε τη μ@λ@κι@ σας» - Ξέσπασε με αφορμή τον θάνατο Μαζωνάκη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.