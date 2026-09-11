«Αγγελόπουλε, σήκω φύγε από το μαγαζί μας, είσαι τελειωμένος…»

Δεν θυμάμαι ποιο ακριβώς είναι το αντίθετο του ενθουσιασμού, αλλά θα πρέπει να το βρω για να χαρακτηρίσω τα σχόλια (οπαδών της ΑΕΚ στα σόσιαλ) που συνόδευσαν την ανακοίνωση για συγκατοίκηση με τον Ολυμπιακό στη Sunel Arena.

Στην καλύτερη περίπτωση, η είδηση αντιμετωπίστηκε με δυσανεξία, λες και είναι κόκκινη λακτόζη στο γιαούρτι. Στη χειρότερη, με ένθεη οργή: «Αγγελόπουλε, πούλα και φύγε, είσαι τελειωμένος».

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