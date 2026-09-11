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Αλλαγή ώρας 2026: Νωρίτερα γυρίζουμε φέτος τα ρολόγια

Κάθε τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου και του Μαρτίου γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών.

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Ρολόι
Ρολόι | Shutterstock
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Νωρίτερα από άλλες χρονιές θα αλλάξουμε φέτος τους δείκτες των ρολογιών μας.

Η προσαρμογή στη χειμερινή ώρα γίνεται κάθε τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Στις 3 το πρωί τα ρολόγια θα γυρίσουν μια ώρα πίσω και θα δείξουν 2. και σταδιακά τα απογεύματα θα νυχτώνει νωρίτερα.

Η διαφορά είναι ότι φέτος η τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου πέφτει στις 25 του μήνα, νωρίτερα από τις τελευταίες χρονιές. Το 2020 ήταν το πιο πρόσφατο έτος που αλλάξαμε ώρα στις 25 Οκτωβρίου.

Η αλλαγή της ώρας αποσκοπεί στην εξοικονόμηση ενέργειας και την εκμετάλλευση του ήλιου ο οποίος το χειμώνα ανατέλλει αργότερα. Επομένως, όσο πλησιάζει η θερινή περίοδος και συγκεκριμένα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, θα ρυθμίσουμε και πάλι τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά.

Η ρύθμιση αυτή ισχύει πανευρωπαϊκά από το 1996, ενώ στην Ελλάδα εφαρμόστηκε πρώτη φορά δοκιμαστικά το 1932.

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