Αλλαγή ώρας 2026: Νωρίτερα γυρίζουμε φέτος τα ρολόγια

Νωρίτερα από άλλες χρονιές θα αλλάξουμε φέτος τους δείκτες των ρολογιών μας.
Η προσαρμογή στη χειμερινή ώρα γίνεται κάθε τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Στις 3 το πρωί τα ρολόγια θα γυρίσουν μια ώρα πίσω και θα δείξουν 2. και σταδιακά τα απογεύματα θα νυχτώνει νωρίτερα.
Η διαφορά είναι ότι φέτος η τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου πέφτει στις 25 του μήνα, νωρίτερα από τις τελευταίες χρονιές. Το 2020 ήταν το πιο πρόσφατο έτος που αλλάξαμε ώρα στις 25 Οκτωβρίου.
Η αλλαγή της ώρας αποσκοπεί στην εξοικονόμηση ενέργειας και την εκμετάλλευση του ήλιου ο οποίος το χειμώνα ανατέλλει αργότερα. Επομένως, όσο πλησιάζει η θερινή περίοδος και συγκεκριμένα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, θα ρυθμίσουμε και πάλι τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά.
Η ρύθμιση αυτή ισχύει πανευρωπαϊκά από το 1996, ενώ στην Ελλάδα εφαρμόστηκε πρώτη φορά δοκιμαστικά το 1932.
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