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Άρης Μουγκοπέτρος: «Όλοι να πείτε τη μ@λ@κι@ σας» - Ξέσπασε με αφορμή τον θάνατο Μαζωνάκη

Ξέσπασε ο Άρης Μουγκοπέτρος με αφορμή τα σχόλια που γίνονται μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. «Κατάντια, όλοι να πείτε τη μ@λ@κι@ σας», είπε, μεταξύ άλλων.

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Άρης Μουγκοπέτρος
Άρης Μουγκοπέτρος | Alpha - Glomex
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Ο αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει προκαλέσει σοκ και όλες αυτές τις ημέρες στα social media έχουν διατυπωθεί αμέτρητα σχόλια με πολλούς χρήστες να μιλάνε λες και γνωρίζουν με σιγουριά εκ των έσω πράγματα για τη ζωή του αγαπημένου τραγουδιστή. 

Με αφορμή όλα αυτά τα σχόλια ο Άρης Μουγκοπέτρος ξέσπασε μέσω Instagram, λέγοντας πως για ακόμα μια φορά έχει στηθεί ένα «λαϊκό δικαστήριο» και ο καθένας λέει τη «μ@λ@κί@» του αντί να περιμένουμε από τους αρμόδιους να κάνουν τη δουλειά τους και να αποφανθούν για το τι έχει συμβεί ακριβώς.

«Σε μια χώρα που όλα πάνε τόσο καλά… Ήταν λογικό και επόμενο να υπάρχει και αυτό το δημόσιο δικαστήριο με τους εκατοντάδες χιλιάδες δικαστές, εισαγγελείς, γιατρούς, μέντιουμ κλπ για ακόμη μια φορά!

Μέχρι και οι εικόνες που υπήρχαν κάπου διάβασα με τους αγίους στο ιατρείο είναι υπεύθυνες… Κατάντια! Όλοι να πείτε τη μ@λ@κι@ σας!

Αφήστε τους αρμόδιους να κάνουν την δουλειά τους και τον άνθρωπο να ηρεμήσει η ψυχούλα του», έγραψε στη ανάρτησή του o Άρης Μουγκοπέτρος.

Στη λεζάντα δε ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου πρόσθεσε: «Σε πιάνει μια αηδία».

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