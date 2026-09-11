Μουρατίδης για θάνατο Μαζωνάκη: «Έχει κοινωνικά πλοκάμια η υπόθεση - Εξαρτήσεις που παρασύρουν τα παιδιά»

Σε σοκ βρίσκεται ο καλλιτεχνικός κόσμος μετά την ξαφνική απώλεια του αγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Ένας από τους ανθρώπους που του άνοιξε την πόρτα στη δισκογραφία, και αποτέλεσε στενός του συνεργάτης, ο Νίκος Μουρατίδης, μίλησε στον ΣΚΑΪ για την περίοδο που γνώρισε τον καλλιτέχνη, ενώ ήταν 20 ετών.

Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Με τον Γιώργο ήμουν στη δισκογραφία το '92. Τον είδα σε ένα νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα και εκείνη την εποχή το ελληνικό τραγούδι ήταν πάλι σε έξαρση, ξαναγεννιόταν, και τον πήρα και του έκανα συμβόλαιο στην εταιρεία. Ήμουν μάνατζερ του σχεδόν για 10 χρόνια και χτίσαμε μαζί όλο αυτό που χτίσαμε. ‘Ένα πράγμα δεν είχα ξανακάνει στη δισκογραφία, είχα κάνει τα πάντα εκτός από αυτό: να βρω έναν άγνωστο και να τον κάνω σούπερ σταρ. Και με τον Γιώργο το κάναμε».

Σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ο Γιώργος Μαζωνάκης έχαιρε μεγάλης καλλιτεχνικής εκτίμησης, ο Νίκος Μουρατίδης αναφέρθηκε στην αναγνωρίσιμη φωνή του, αλλά και το πως υποστήριζε τα παλιά λαϊκά τραγούδια. Επιπλέον τόνισε τη «φλόγα» που είχε ο καλλιτέχνης, αλλά στάθηκε και στην ισχυρότητα της άποψής του. «Δεν παρασυρόταν δεξιά κι αριστερά. Είχε άποψη και την ακολουθούσε».

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«Πριν ξεκινήσουμε να δουλεύουμε ή πριν του υπογράψω συμβόλαιο του έκανα μια συνέντευξη. Αυτά που μου έλεγε όλα ήταν πολύ σωστά, και έτσι ξεκίνησα κι εγώ να δουλεύω μαζί του», συμπλήρωσε αναφορικά με την γνωριμία τους.

Επιπλέον αναφέρθηκε στις κοινωνικές προεκτάσεις της υπόθεσης. «Πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει παράδειγμα για τη νέα γενιά για τα νέα παιδιά που υποφέρουν. Δέχομαι τηλεφωνήματα από οικογένειες. Χθες το βράδυ με πήρε ένας πατέρας και μου είπε ''τι ωραία που τα λες'', γιατί και γω υποφέρω με τον γιο μου. Αναφορικά με τις κοινωνικές προεκτάσεις, συγκεκριμένα αναφέρθηκε στο ζήτημα των εξαρτήσεων και σε αυτά που παρασύρουν τα παιδιά. «Μπλέκουν και μετά δεν ξεμπλέκουν με τίποτα. Όσο δεν λέμε την αλήθεια και δεν ξεσκεπάζουμε την αλήθεια θα διαιωνίζεται αυτό το πράγμα», είπε συγκεκριμένα.