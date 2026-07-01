Αγγλία – Κονγκό 2-1: Ο Κέιν υπέγραψε την ανατροπή και την πρόκριση στους «16»

Αν και η Αγγλία δυσκολεύτηκε πολύ απέναντι στο Κονγκό, τελικά έκανε την ανατροπή και νίκησε 2-1, παίρνοντας την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ 2026.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Χάρι Κέιν, που πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του.

Στο 6' το Κονγκό άνοιξε το σκορ με τον Τσιπένγκα, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε λάθος στην άμυνα της Αγγλίας και έκανε το 1-0.

Η Αγγλία πίεσε για την ισοφάριση και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, όμως ο τερματοφύλακας Εμπασί έκανε σημαντικές αποκρούσεις, ενώ το Κονγκό είχε και δοκάρι με τον Γουίσα.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Άγγλοι συνέχισαν να επιτίθενται και τελικά στο 75' ο Γκόρντον έβγαλε τη σέντρα και ο Χάρι Κέιν με δυνατή κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1.

Η λύση ήρθε στο 86', όταν μετά από απόκρουση του Εμπασί σε σουτ του Μπέλιγχαμ, ο Κέιν πήρε το ριμπάουντ και με δυνατό δεξί σουτ διαμόρφωσε το τελικό 2-1, χαρίζοντας την πρόκριση στην Αγγλία.