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Αγγλία – Κονγκό 2-1: Ο Κέιν υπέγραψε την ανατροπή και την πρόκριση στους «16»

Αν και η Αγγλία δυσκολεύτηκε πολύ απέναντι στο Κονγκό, τελικά έκανε την ανατροπή και νίκησε 2-1, παίρνοντας την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ 2026.

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Αγγλία - Κονγκό | EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/ ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Αν και η Αγγλία δυσκολεύτηκε πολύ απέναντι στο Κονγκό, τελικά έκανε την ανατροπή και νίκησε 2-1, παίρνοντας την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ 2026.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Χάρι Κέιν, που πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του.

Στο 6' το Κονγκό άνοιξε το σκορ με τον Τσιπένγκα, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε λάθος στην άμυνα της Αγγλίας και έκανε το 1-0.

Η Αγγλία πίεσε για την ισοφάριση και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, όμως ο τερματοφύλακας Εμπασί έκανε σημαντικές αποκρούσεις, ενώ το Κονγκό είχε και δοκάρι με τον Γουίσα.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Άγγλοι συνέχισαν να επιτίθενται και τελικά στο 75' ο Γκόρντον έβγαλε τη σέντρα και ο Χάρι Κέιν με δυνατή κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1.

Η λύση ήρθε στο 86', όταν μετά από απόκρουση του Εμπασί σε σουτ του Μπέλιγχαμ, ο Κέιν πήρε το ριμπάουντ και με δυνατό δεξί σουτ διαμόρφωσε το τελικό 2-1, χαρίζοντας την πρόκριση στην Αγγλία.

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