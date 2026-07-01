Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα - Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ μετά την εμπρηστική επίθεση

Έφυγε στις 18:50 το βράδυ της Τετάρτης η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης μετά την εμπρηστική επίθεση στην πυλωτή της πολυκατοικίας τους τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Η 70χρονη γυναίκα ήταν διασωληνωμένη έχοντας υποστεί εγκαύματα σε όλο της το σώμα.

«Σήμερα, 1-7-2026 και ώρα 5:53π.μ. η κα Νέστορα Βάγια, ετών 72, προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο ΤΕΠ του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στη ΜΕΘ Ενηλίκων του Νοσοκομείου μας. Νοσηλεύτηκε με εκτεταμένα εγκαύματα [80% της σωματικής της επιφάνειας], πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 18:50», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Καλύτερη είναι η εικόνα της υγείας του πατέρα της της πολιτεύτριας της ΝΔ, ο οποίος επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και παραμένει για νοσηλεία.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ στους δύο ενοίκους της πολυκατοικίας που παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια έλαβαν εξιτήριο.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, η Αφροδίτη Νέστορα είχε προχωρήσει σε μια δημόσια ανάρτηση μέσω των social media χαρακτηρίζοντας το χτύπημα «απάνθρωπο τυφλό τρομοκρατικό» και επισημαίνοντας ότι προέχει η υγεία του γονιών της και στέλνοντας το μήνυμα ότι «δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν».

«Στις δύσκολες αυτές ώρες που περνάω εγώ και η οικογένειά μου σας ευχαριστώ για τη σκέψη και τη συμπαράστασή σας.

Το απάνθρωπο τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου, έχει φέρει την οικογένειά μου σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, για μένα τώρα προέχει μόνο η υγεία των γονέων μου.

Πολιτικά, όσο και αν κάποιοι ενοχλούνται, προσωπικά δεν τους φοβάμαι, δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν.

Θα συνεχίσω όρθια για την ελεύθερη σκέψη και άποψη και τη δυνατότητά μας να την διατυπώνουμε, τις ιδέες μας, για την κοινωνία, για τη Θεσσαλονίκη», ανέφερε.

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«Οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες»

Για τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα μετά την επίσκεψή του στο Ιπποκράτειο ότι «οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες».

«Ήρθα να επισκεφτώ τα στελέχη μας τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θέλω να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκράτειου νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσα να περιθάλψουν αλλά και για την φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στην μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να πάνε όλα», ανέφερε αρχικά ο πρωθυπουργός.



Και συνεχίζοντας τόνισε: «Θα ήθελα να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μία οργανωμένη κοινωνία. Και αυτή ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προσβάλουν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι πάρα απλοί εγκληματίες.

Ως τέτοιο θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις δημοτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς που διέπραξαν αυτή την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες».