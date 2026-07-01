Δώρα Χρυσικού: «Εγώ δούλευα με καρκίνο και ο άλλος καθόταν στον καναπέ» - Τι είπε για τον πρώην της

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Δώρα Χρυσικού για την περίοδο που έδινε μάχη με τον καρκίνο, αναφέροντας πως ο πρώην σύντροφός της δεν ήταν αρκετά υποστηρικτικός, με την ίδια να επωμίζεται δυσανάλογα τα βάρη της συμβίωσης.

Η γνωστή ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» το βράδυ της Τρίτης (30/6), αναφέροντας για εκείνη τη δύσκολη περίοδο:

«Είναι δύσκολο το να πρέπει να πεις σε έναν άνθρωπο που έχεις ζήσει οχτώ χρόνια από τη ζωή σου "Ξέρεις τι; Θέλω να σηκωθείς και να φύγεις". Από τα οχτώ χρόνια τα δύο ήταν άσχημα».

Δώρα Χρυσικού: «Δούλευα με καρκίνο και ο άλλος καθόταν στον καναπέ»

Η Δώρα Χρυσικού συνέχισε λέγοντας «Τα τέσσερα ήταν όταν εγώ αρρώστησα κι εγώ δούλευα και ο άλλος καθόταν σε έναν καναπέ. Κι εγώ έφερνα τα λεφτά στο σπίτι ούσα άρρωστη. Και δεν καταλάβαινα ότι αυτό ήταν πολύ βαρύ.

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Το μόνο που είχα τολμήσει να ψελλίσω είναι ότι “θα ήθελα να είχα έναν άνθρωπο που να μην χρειαστεί να δουλεύω για δύο, φαλακρή, με την τομή”. Όμως θεωρούσα ότι με έναν τρόπο ήταν υποχρεώσή μου να το κάνω».

Σχετικά με το πώς επεξεργάστηκε αργότερα εκείνη την κατάσταση, περιέγραψε: «Όταν πήγα στην ψυχοθεραπεύτρια, μου είπε “Να σου πω κάτι, θα έπρεπε να μπορείς να κάτσεις σε έναν καναπέ και να πεις ότι θα ήθελες αυτό το σπίτι να μπορεί να υφίσταται οικονομικά και χωρίς τη δική σου συνδρομή”.

Άρχισα, λοιπόν, σιγά σιγά να αντιλαμβάνομαι ότι αυτό δεν είναι ακριβώς κανονικό και ότι με έναν τρόπο, ό,τι μου είχε δοθεί, το είχα δώσει πολλαπλώς πίσω, σε στήριξη, σε συμπαράσταση… στα πάντα.

Κι εκεί άρχισα να καταλαβαίνω ότι είμαι κι εγώ με έναν τρόπο, αλλιώς, κακοποιημένη. Και ότι, βέβαια, έχω κι εγώ ενδεχομένως κακοποιήσει τον άλλον άνθρωπο με έναν τρόπο».

Δώρα Χρυσικού: «Έφυγα γιατί ερωτεύτηκα»

Στη συνέχεια η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως «Βέβαια, πρέπει να πω ότι έφυγα γιατί ερωτεύτηκα. Ερωτεύτηκα έναν άλλον άντρα. Είχε πια δυσκολέψει πολύ η σχέση, τα τελευταία δύο χρόνια δηλαδή.

«Ήταν μία συνεχόμενη φθορά. Είναι αυτό που πάει σταδιακά και το πράγμα ασχημαίνει πολύ και δεν ξέρεις τους λόγους ούτε που έμεινες, ούτε που σε έφεραν σε αυτό το σημείο και έχει φτάσει σε πάτο το πράγμα.

Είναι η στιγμή που έχεις ανταλλάξει τόσο πικρά και προσβλητικά πράγματα με τον άλλον και βλέπεις μία εκδοχή του εαυτού σου που δεν την αναγνωρίζεις και δεν σε τιμά και λες πια “σε παρακαλώ ας το λήξουμε, γιατί έχω χαθεί”».