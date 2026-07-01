Αγγλία - Κονγκό: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

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Η Αγγλία αντιμετωπίζει το Κονγκό σήμερα (01/07) για τη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 με σέντρα στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Τα «λιοντάρια» φιλοδοξούν να συνεχίσουν τις καλές εμφανίσεις που πραγματοποίησαν στα ματς του Ομίλου και να μην πέσουν θύμα έκπληξης από τους φιλόδοξους Κογκολέζους.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Μουντιάλ

Πέμπτη 11 Ιουνίου

22:00 Μεξικό – Νότια Αφρική 2-0

Παρασκευή 12 Ιουνίου

05:00 Νότια Κορέα – Τσεχία 2-1

22:00 Καναδάς – Βοσνία 1-1

Σάββατο 13 Ιουνίου

04:00 ΗΠΑ – Παραγουάη 4-1

22:00 Κατάρ – Ελβετία 1-1

Κυριακή 14 Ιουνίου

01:00 Βραζιλία – Μαρόκο 1-1

04:00 Αϊτή – Σκωτία 0-1

07:00 Αυστραλία – Τουρκία 2-0

23:00 Ολλανδία – Ιαπωνία 2-2

Δευτέρα 15 Ιουνίου

02:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ 1-0

05:00 Σουηδία – Τυνησία 5-1

19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι 0-0

22:00 Βέλγιο – Αίγυπτος 1-1

Τρίτη 16 Ιουνίου

01:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη 1-1

04:00 Ιράν – Νέα Ζηλανδία 2-2

22:00 Γαλλία – Σενεγάλη 3-1

Τετάρτη 17 Ιουνίου

01:00 Ιράκ – Νορβηγία 1-4

04:00 Αργεντινή – Αλγερία 3-0

07:00 Αυστρία – Ιορδανία 3-1

20:00 Πορτογαλία – Λ.Δ. Κονγκό 1-1

23:00 Αγγλία – Κροατία 4-2

Πέμπτη 18 Ιουνίου

02:00 Γκάνα – Παναμάς 1-0

05:00 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία 1-3

19:00 Τσεχία – Νότια Αφρική 1-1

22:00 Ελβετία – Βοσνία 4-1

Παρασκευή 19 Ιουνίου

01:00 Καναδάς – Κατάρ 6-0

04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα 1-0

22:00 ΗΠΑ – Αυστραλία 2-0

Σάββατο 20 Ιουνίου

01:00 Σκωτία – Μαρόκο 0-1

03:30 Βραζιλία – Αϊτή 3-0

06:00 Τουρκία – Παραγουάη 0-1

20:00 Ολλανδία – Σουηδία 5-1

23:00 Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού 2-1

Κυριακή 21 Ιουνίου

03:00 Εκουαδόρ – Κουρασάο 0-0

07:00 Τυνησία – Ιαπωνία 0-4

19:00 Ισπανία – Σαουδική Αραβία 4-0

22:00 Βέλγιο – Ιράν 0-0

Δευτέρα 22 Ιουνίου

01:00 Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι 2-2

04:00 Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος 1-3

20:00 Αργεντινή – Αυστρία 2-0

Τρίτη 23 Ιουνίου

00:00 Γαλλία – Ιράκ 3-0

03:00 Νορβηγία – Σενεγάλη 3-2

06:00 Ιορδανία – Αλγερία 1-2

20:00 Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν 5-0

23:00 Αγγλία – Γκάνα 0-0

Τετάρτη 24 Ιουνίου

02:00 Παναμάς – Κροατία 0-1

05:00 Κολομβία – Λ.Δ. Κονγκό 1-0

22:00 Ελβετία – Καναδάς 2-1

22:00 Βοσνία – Κατάρ 3-1

Πέμπτη 25 Ιουνίου

01:00 Μαρόκο – Αϊτή 4-2

01:00 Σκωτία – Βραζιλία 0-3

04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα 1-0

04:00 Τσεχία – Μεξικό 0-3

23:00 Εκουαδόρ – Γερμανία 2-1

23:00 Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού 0-2

Παρασκευή 26 Ιουνίου

02:00 Τυνησία – Ολλανδία 1-3

02:00 Ιαπωνία – Σουηδία 1-1

05:00 Τουρκία – ΗΠΑ 3-2

05:00 Παραγουάη – Αυστραλία 0-0

22:00 Νορβηγία – Γαλλία 1-4

22:00 Σενεγάλη – Ιράκ 5-0

Σάββατο 27 Ιουνίου

03:00 Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία 0-0

03:00 Ουρουγουάη – Ισπανία 0-1

06:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο 1-5

06:00 Αίγυπτος – Ιράν 1-1

Κυριακή 28 Ιουνίου

00:00 Παναμάς – Αγγλία 0-2

00:00 Κροατία – Γκάνα 2-1

02:30 Κολομβία – Πορτογαλία 0-0

02:30 Λ.Δ. Κονγκό – Ουζμπεκιστάν 3-1

05:00 Αλγερία – Αυστρία 3-3

05:00 Ιορδανία – Αργεντινή 1-3

22:00 Νότια Αφρική - Καναδάς 0-1

Δευτέρα 29 Ιουνίου

20:00 Βραζιλία - Ιαπωνία 2-1

23:30 Γερμανία - Παραγουάη 1-1 (3-4 πεν.)

Τρίτη 30 Ιουνίου

04:00 Ολλανδία - Μαρόκο 1-1 (2-3 πεν.)

20:00 Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία 1-2

Τετάρτη 1 Ιουλίου

00:00 Γαλλία - Σουηδία 3-0

04:00 Μεξικό - Εκουαδόρ 2-0

19:00 Αγγλία - Κονγκό ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Βέλγιο - Σενεγάλη ΕΡΤ2 Σπορ

Πέμπτη 2 Ιουλίου

03:00 ΗΠΑ - Βοσνία ΕΡΤ1

22:00 Ισπανία - Αυστρία ΕΡΤ2 Σπορ

Παρασκευή 3 Ιουλίου

02:00 Πορτογαλία - Κροατία ΕΡΤ2 Σπορ

06:00 Ελβετία - Αλγερία ΕΡΤ1

21:00 Αυστραλία - Αίγυπτος ΕΡΤ2 Σπορ

Σάββατο 4 Ιουλίου

01:00 Φάση των 32 (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ

04:30 Φάση των 32 (Κάνσας), ΕΡΤ1

20:00 Φάση των 16 (Χιούστον), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 5 Ιουλίου

00:00 Φάση των 16 (Φιλαδέλφεια), ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Φάση των 16 (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ

Δευτέρα 6 Ιουλίου

03:00 Φάση των 16 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1

22:00 Φάση των 16 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τρίτη 7 Ιουλίου

03:00 Φάση των 16 (Σιάτλ), ΕΡΤ1

19:00 Φάση των 16 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Φάση των 16 (Βανκούβερ), ΕΡΤ2 Σπορ

Πέμπτη 9 Ιουλίου

23:00 Α’ Προημιτελικός (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ

Παρασκευή 10 Ιουλίου

22:00 Β’ Προημιτελικός (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 12 Ιουλίου

00:00 Γ’ Προημιτελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ1

04:00 Δ’ Προημιτελικός (Κάνσας), ΕΡΤ1

Τρίτη 14 Ιουλίου

22:00 Α’ Ημιτελικός (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τετάρτη 15 Ιουλίου

22:00 Β’ Ημιτελικός (Ατλάντα), ΕΡΤ1

Κυριακή 19 Ιουλίου

00:00 Μικρός Τελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ

22:00 Τελικός & Απονομή (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ1