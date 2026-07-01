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Γωγώ Τσαμπά: Της πέταξαν λουλούδια με φορτωτή σε πανηγύρι στα Φάρσαλα - Δείτε το βίντεο

Σε πανηγύρι στα Φάρσαλα τραγούδησε χθες (30/6) η Γωγώ Τσαμπά, αλλά σίγουρα δεν περίμενε να της πετάξουν λουλούδια με φορτωτή. Δείτε το βίντεο.

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Γωγώ Τσαμπά της πέταξαν λουλούδια με φορτωτή
Γωγώ Τσαμπά: Της έριξαν λουλούδια με φορτωτή | @onlarissa.gr - YouTube
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Η Γωγώ Τσαμπά τραγούδησε χθες Τρίτη (30/6) σε πανηγύρι στο χωριό Πολυνέρι του δήμου Φαρσάλων και όσο βρισκόταν στην σκηνή και διασκέδαζε τον κόσμο, της συνέβη κάτι μάλλον ασυνήθιστο.

Μπροστά στην πίστα σταμάτησε ένας μικρός φορτωτής, ο οποίος άδειασε λουλούδια με τον κουβά του, ενώ έπαιζε η ορχήστρα.

Το όλο θέαμα καταγράφηκε σε βίντεο, δημοσιεύτηκε στο Onlarissa.gr και μπορείτε να το δείτε στη συνέχεια.

Όπως ήταν φυσικό, η εικόνα δεν άργησε να γίνει viral, κάνοντας τον γύρο του διαδικτύου και των social media.

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