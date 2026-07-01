Φωτιά στη Λητή: Μέσα σε ντουλάπα βρέθηκε η σορός του 12χρονου αγοριού - Τρόμαξε και κρύφτηκε

Βαρύ είναι το κλίμα στη Λητή Θεσσαλονίκης μετά την τραγωδία που άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά, με έναν 66χρονο πατέρα και τον 12χρονο γιο του να χάνουν τη ζωή τους όταν οι φλόγες περικύκλωσαν το σπίτι τους, το οποίο βρισκόταν μέσα σε δασική έκταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Δήμου Ωραιοκάστρου, που επικαλείται το thesspost.gr, η σορός του 12χρονου εντοπίστηκε μέσα σε ντουλάπα του σπιτιού. Αν και οι ακριβείς συνθήκες παραμένουν υπό διερεύνηση, εκτιμάται ότι το παιδί, στην προσπάθειά του να σωθεί από τη φωτιά, αναζήτησε καταφύγιο στο συγκεκριμένο σημείο.

Ο 66χρονος, συνταξιούχος δάσκαλος, βρέθηκε νεκρός στην αυλή της κατοικίας. Όλα δείχνουν ότι μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να περιορίσει τις φλόγες και να προστατεύσει το σπίτι του, χωρίς όμως να καταφέρει να διαφύγει.

Η 40χρονη σύζυγος και μητέρα του παιδιού κατάφερε να απεγκλωβιστεί, ωστόσο υπέστη εγκαύματα στα χέρια, στο πρόσωπο και σε άλλα σημεία του σώματός της. Νοσηλεύεται στη Χειρουργική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, με την κατάσταση της υγείας της να παρακολουθείται από τους γιατρούς.

Η τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος τη Λητή, με τους κατοίκους να παραμένουν συγκλονισμένοι από την απώλεια των δύο συνανθρώπων τους. Από τις πρώτες ώρες της φωτιάς είχε σημάνει συναγερμός για τον εντοπισμό του 12χρονου, με κατοίκους, εθελοντές και πυροσβέστες να συμμετέχουν στις έρευνες, οι οποίες δυστυχώς ολοκληρώθηκαν με τον πιο οδυνηρό τρόπο.

Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, δεκάδες κάτοικοι παρέμειναν στο πλευρό των πυροσβεστικών δυνάμεων, δίνοντας μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις και προσπαθώντας να σβήσουν εστίες φωτιάς που εκδηλώνονταν ακόμη και μέσα σε κατοικίες.

«Κρανίου τόπος» το σημείο όπου βρέθηκαν οι δύο σοροί

Η περιοχή και το σπίτι όπου βρέθηκαν οι δύο νεκροί έχουν μετατραπεί σε στάχτη, με τις έρευνες να διεξάγονται με δυσκολία.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:

Οι πυροσβέστες εντόπισαν αρχικά έναν 66χρονο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του έξω από την κατοικία του, ενώ λίγο αργότερα βρέθηκε και δεύτερη σορός στο εσωτερικό του σπιτιού. Μέχρι στιγμής, εκκρεμεί η επίσημη ιατροδικαστική ταυτοποίηση, όμως εκφράζονται φόβοι ότι η δεύτερη σορός ανήκει στον ανήλικο γιο της οικογένειας που αγνοούνταν. Την ίδια ώρα, η 40χρονη μητέρα νοσηλεύεται στη Χειρουργική Κλινική του «Ιπποκράτειου», με εγκαύματα στα χέρια, τον τράχηλο και τον μηρό.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 14:30 της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση και, κινούμενη με τεράστια ταχύτητα, κάλυψε μια απόσταση περίπου τριών χιλιομέτρων μέσα σε μισή ώρα, απειλώντας άμεσα τον οικισμό των 4.000 κατοίκων.