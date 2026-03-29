Αιγάλεω – Ελλάς Σύρου: Καθυστέρησε η έναρξη γιατί δεν είχαν τοποθετηθεί τα σημαιάκια του κόρνερ

Εκεί που λέμε πως στο ελληνικό ποδόσφαιρο τα έχουμε δει όλα, κάτι γίνεται που μας διαψεύδει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Τελευταίο επεισόδιο της «τρέλας» που επικρατεί ήταν αυτό που έγινε στο Αιγάλεω – Ελλάς Σύρου για τα Play Out της Super League 2 που για την ιστορία έληξε με 2-1 υπέρ των γηπεδούχων.
Τι έγινε σε αυτό το ματς; Καθυστέρησε να ξεκινήσει επειδή δεν είχαν τοποθετηθεί τα σημαιάκια του κόρνερ. Μια καθυστέρηση που έφτασε τα δέκα λεπτά, καθώς στο γήπεδο του Μαρκόπουλου που έγινε η αναμέτρηση, έψαχναν να βρουν τα σημαιάκια και αυτό είναι πραγματικότητα όσο απίθανο και αν ακούγεται.
- Κόλαφος Πλακιά για Μάνεση: «Αλήτης!» - «Έκανα black χιούμορ για το ΟΑΚΑ» λέει ο δημοσιογράφος
- Ελεονώρα Μελέτη: «Υπάρχει ιστοσελίδα που έχει πάρει φωτογραφίες μας και μας έχει ξεγυμνώσει»
- Γιατί το 1923 δεν γεννήθηκε κανένας Έλληνας για 13 ημέρες; Η απίστευτη ιστορία
- Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τι ισχύει με τα ανείσπρακτα ενοίκια και την έκπτωση φόρου
