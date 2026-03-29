Ελεονώρα Μελέτη: «Υπάρχει ιστοσελίδα που έχει πάρει φωτογραφίες μας και μας έχει ξεγυμνώσει»

Με αφορμή ερώτηση σε σχέση με τα revenge porn και τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα θύματα στην εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων η Ευρωβουλευτής Ελεονώρα Μελέτη μίλησε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δικαιοσύνη σε σχέση με το ραγδαία εξελισσόμενο τοπίο του διαδικτύου.

Επιπλέον αναφέρθηκε και σε μία περίπτωση που εμπίπτει στο γενικότερο πλαίσιο και αφορούσε και την ίδια.

«Η Δικαιοσύνη αντιμετωπίζει μια πρόκληση αναφορικά με το revenge porn για το οποίο έχω κάνει αρκετές παρεμβάσεις στην Ευρωβουλή. Το revenge porn είναι ένα φαινόμενο το οποίο αφορά κατά 99% τις γυναίκες. Οτιδήποτε έχει προκύψει μέσα από τα social media είναι καινούριο και δυστυχώς το νομικό πλαίσιο δεν είναι ξεκάθαρο, ούτε πολύ συγκεκριμένο και δεν μπορεί να οδηγηθεί ξεκάθαρα η υπόθεση.

Γι' αυτό επιμένουμε ότι ό,τι ισχύει στον φυσικό κόσμο θα πρέπει να ισχύει και στον κόσμο του διαδικτύου, γιατί ακόμα δεν συμβαίνει και η δικαιοσύνη έχει τέτοιες προκλήσεις. Να μην μπορεί να χειριστεί, καταδικάσει ή τιμωρήσει περιστατικά revenge porn, ή ρητορικής μίσους, διαδικτυακού bullying, deep fakes, παραπληροφόρησης. Είναι και ραγδαία εξελισσόμενο εκτός από πολύ φρέσκο. Πρέπει να γίνει πιο εύκολο για τα θύματα», ανέφερε αρχικά η Ελεονώρα Μελέτη.

Στη συνέχεια απευθυνόμενη στη Σίσσυ Χρηστίδου σχολίασε: «Δεν θυμάμαι αν ήσουν στη λίστα. Εμένα μου έχει έρθει ιστοσελίδα που έχει πάρει φωτογραφίες από πάρα πολλά ονόματα της ελληνικής τηλεόρασης και μας έχει ξεγυμνώσει. Κυκλοφορούμε γυμνές αυτή τη στιγμή σε site που μπορεί να τα δει ο άνδρας μου, ο μπαμπάς μου, το παιδί μου και δεν μπορώ να το κατεβάσω γιατί δεν προβλέπεται. Είναι και ευθύνη των πλατφορμών».