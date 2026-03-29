Κόλαφος Πλακιά για Μάνεση: «Αλήτης!» - «Έκανα black χιούμορ για το ΟΑΚΑ» λέει ο δημοσιογράφος

Την έντονη αντίδραση του Νίκου Πλακιά προκάλεσε φράση που είπε στον αέρα της εκπομπής του ο δημοσιογράφος Νίκος Μάνεσης.

Ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος σχολίασε τα πρωτοσέλιδα που αναφέρονταν στο αδιαχώρητο που επικράτησε στην αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, επισημαίνοντας πως δεν υπάρχει διαθέσιμος μεγαλύτερος χώρος και ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Δεν έχουμε μεγαλύτερη αίθουσα αυτή την περίοδο και δεν είναι διαθέσιμο και το Ολυμπιακό Στάδιο, τι να κάνουμε».

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

Το σχόλιο του δημοσιογράφου προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Νίκου Πλακιά ο οποίος προχώρησε σε ανάρτηση στο Twitter γράφοντας:

«Όταν κάποιος σας ρωτήσει τι σημαίνει η λέξη αλήτης δείξτε τον συγκεκριμένο. Γέμισε σάλια το στούντιο του. Μην φοβάσαι θα ξαναέρθει ο Πρωθυπουργός να τον ρωτήσεις που θα πάει διακοπές. Εγώ δεν είμαι σαν τους συνεργάτες σου που τους ειρωνεύεσαι όλη την ώρα. Στο ΟΑΚΑ να πας όταν χάσεις τα παιδιά σου και θα ψάχνεις το δίκιο σου. Αλλά!!! Ποιος να σε ακολουθήσει, το πολύ πολύ εκείνος που σε έφτυσε τότε με το μηχανάκι, αλλά πλέον θα είναι πολλοί τώρα που θα σε φτύνουν».

Στο ΟΑΚΑ να πας… pic.twitter.com/6lGVCPmWCq — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) March 28, 2026

«Έκανα black humor»

Μετά το ξέσπασμα του Νίκου Πλακιά, ο Νίκος Μάνεσης ζήτησε συγγνώμη από τον αέρα της εκπομπής υποστηρίζοντας ότι έκανε black humor.

«Επειδή καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται και επειδή δεν θέλω να δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Χθες είπα το εξής, επειδή την Τετάρτη αρχίζει και η δίκη στα Τέμπη, γίνονται πολλά πράγματα, πολλές διαμαρτυρίες, κάποιοι μπορεί να προσπαθούν να χτίσουν πολιτικές καριέρες.

Επαναλαμβάνω να γίνει άμεσα η δίκη και αυτοί που έφταιξαν να πάνε στη φυλακή με τη βαρύτερη ποινή. Κάποιοι επιδιώκουν να πάει η δίκη πιο πίσω, το έχουμε διαπιστώσει και έχει καταγγελθεί και από συγγενείς.

Είπα χθες κάνοντας black χιούμορ ότι δεν είναι και το Ολυμπιακό Στάδιο διαθέσιμο. Αν αυτό ενοχλεί ζητώ ταπεινά συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Να γίνει άμεσα η δίκη και να μάθουμε την αλήθεια χωρίς εμπόδια που κάποιοι προσπαθούν να βάλουν», είπε.