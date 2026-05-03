Αλ Καλίτζ: Η ομάδα του Πογέτ πέτυχε το πιο περίεργο γκολ

Με τον Γκουστάβο Πογέτ να βρίσκεται πλέον στον πάγκο αντί του Γιώργου Δώνη, που ανέλαβε την εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, η Αλ Καλίτζ επικράτησε 2-0 της Νταμάκ εκτός έδρας, καθαρίζοντας και μαθηματικά με την παραμονή.

Ο Κινγκ πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας των βασικών Φορτούνη, Μασούρα και Κουρμπέλη, με το δεύτερο εξ αυτών πάντως να γίνεται viral λόγω του ότι οι ποδοσφαιριστές αμφότερων αντιπάλων έμοιαζαν... αδιάφοροι!

