Ο Τάσος Μπουγάς έκανε νωρίτερα σήμερα μία «πικάντικη» καταγγελία, θεωρώντας πως το τραγούδι «Ferto» του Akyla, μοιάζει υπερβολικά με ένα δικό του καλτ άσμα.

Καθώς ο συντάκτης δεν έχει ιδιαίτερα μουσικό αυτί, θεωρήσαμε πρέπον να παραθέσουμε εδώ τα δύο τραγούδια, για να κάνετε τις απαραίτητες συγκρίσεις. Φυσικά το «Ferto», με το οποίο ο Akylas έχει σκαρφαλώσει στη δεύτερη θέση στα προγνωστικά της Eurovision 2026, δεν χρειάζεται συστάσεις:

Από την άλλη, ο Τάσος Μπουγάς πιστεύει πως το «Ferto» μοιάζει πάρα πολύ με τη γνωστή του επιτυχία «Θέλεις Μπουζούκια Πάμε»:

Μπουγάς - Akylas: Στέκουν οι συγκρίσεις;

Είναι αδύνατο να μην αναγνωρίσουμε ένα «υπόστρωμα» τσιφτετελιού και στα δύο, ενώ κοινό τους είναι και ο γρήγορος, χορευτικός ρυθμός τους. Πάντως, ο Τάσος Μπουγάς δεν προέβη σε συγκρίσεις για να «τσουρνέψει» από τα πνευματικά δικαιώματα του Akyla αφού, όπως είπε νωρίτερα σήμερα στον ΣΚΑΙ:

«Έχω ακούσει ότι το τραγούδι του Akyla είναι αντιγραφή του "Θέλεις μπουζούκια πάμε". Για να το λέει τόσος κόσμος πάει να πει ότι κάποια αντιγραφή έχει γίνει. Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό, δεν θα κινηθώ νομικά, και απεναντίας του εύχομαι καλή επιτυχία, και να φέρει το πρώτο βραβείο στην Ελλάδα. Τα τραγούδια μου τα τραγουδάω για όλο τον κόσμο».