Το «σκωτσέζικο ντους» του Τραμπ, πόλεμος αντιπροτάσεων και η μεγάλη έξοδος των γιάνκηδων από την Ευρώπη

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα (3/5) ότι επανεξετάζει τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου, αλλά προϊδεάζει ότι είναι απίθανό να τη δεχθεί.

Περιγράφει επίσης τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος της Τεχεράνης ως «φιλικό», αναφέροντας ότι η χώρα «δεν έχει πληρώσει ακόμη το τίμημα» για όσα προκάλεσε στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια.

Ο Ρεπουμπλικάνος δήλωσε ότι «υπάρχει πιθανότητα οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν», απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Τραμπ: Η Ευρώπη χωρίς βάσεις

Ως προς την αίσθηση που προκάλεσε η ανακοίνωση για απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποδαύλισε την ένταση δηλώνοντας ότι ο αριθμός της απόσυρσης είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς ο συνολικός αριθμός ενστόλων υπολογίζεται σε 36,436.

Το Ιράν φέρεται να παρουσίασε στις ΗΠΑ ένα σχέδιο 14 σημείων που επικεντρώνεται στον «τερματισμό του πολέμου», σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim του Ιράν και περιλαμβάνει:

εγγυήσεις μη επίθεσης

την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή του Ιράν,

την άρση του ναυτικού αποκλεισμού

την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν

την άρση των κυρώσεων

τον τερματισμό του πολέμου «σε όλα τα μέτωπα», συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου

Το Ιράν επέμεινε ότι τα ζητήματα πρέπει να επιλυθούν εντός 30 ημερών και ότι η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον «τερματισμό του πολέμου» και όχι στην παράταση της κατάπαυσης του πυρός.

Οι ΗΠΑ φέρεται να απέστειλαν στο Ιράν μια πρόταση εννέα σημείων, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε ότι ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ είχε υποβάλει τροπολογίες σε μια προηγούμενη ιρανική πρόταση, σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.