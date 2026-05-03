Θέμα εβδομάδων να καταρρεύσει η αγορά για τα καύσιμα: «Ή ανοίγει το Ορμούζ ή θα δούμε τα χειρότερα»

Μόνο εβδομάδες φέρεται να απέχει η υφήλιος από την αρχή του τέλους της ενεργειακής επάρκειας, με τα παγκόσμια καύσιμα να φτάνουν σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα, σύμφωνα με τα Bloomberg και Financial Times.

Παραπέμποντας σε δηλώσεις διευθυντικών στελεχών Αμερικανικών κολοσσών πετρελαίου και τους μεγαλύτερους traders πετρελαίου παγκοσμίως, το συμπέρασμα είναι, λιτά και απειλητικά, πως «τα χειρότερα έπονται».

Μπορεί την Παρασκευή οι τιμές πετρελαίου να υποχώρησαν ελαφρά, μετά την εκτόξευσή τους πάνω από 125 δολάρια το βαρέλι, όμως οι προειδοποιήσεις ότι πλησιάζουμε σε νέα κρίση τιμών πληθαίνουν.

Κρίση στα καύσιμα - Εξαντλούνται τα αποθέματα πετρελαίου

Κάθε μέρα που τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, «καίμε» καύσιμα από το ρεζερβουάρ, δηλώνουν τρεις αμερικανικοί πετρελαϊκοί κολοσσοί – η Chevron, η Exxon Mobil και η Cοnoco Phillips.

Καταναλώνουμε τα εμπορικά και στρατηγικά αποθέματα και το αργό πετρέλαιο που είχε αποθηκευτεί σε δεξαμενόπλοια πριν ΗΠΑ και Ισραήλ ξεκινήσουν τον πόλεμο στο Ιράν.

Τα αποθηκευμένα καύσιμα βοήθησαν στη συγκράτηση των τιμών αλλά τώρα εξαντλούνται, δήλωσε η οικονομική διευθύντρια της Chevron Ίμερ Μπόνερ σε συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg. Η ίδια συμπλήρωσε ότι έχει εξαντληθεί μεγάλο μέρος των πετρελαϊκών αποθεμάτων και της εφεδρικής παραγωγικής ικανότητας. «Δεν έχουν μείνει σχεδόν καθόλου αποθέματα ασφαλείας», τονίζει.

Εδώ και καιρό οι αγορές ενέργειας έτρεμαν την πιθανότητα να κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ, ως ένα κατεξοχήν εφιαλτικό σενάριο.

Υπό κανονικές συνθήκες, από το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα διέρχεται καθημερινά το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ενώ οι τιμές του πετρελαίου έχουν ανέβει πάνω από 50% από τότε που το Ιράν έκλεισε ουσιαστικά τη διέλευση πριν από δύο μήνες, φτάνοντας πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ακόμα απέχουν από τα επίπεδα ρεκόρ της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης.

Τα ρεκόρ των προηγούμενων ενεργειακών κρίσεων μπορεί να καταρριφθούν σύντομα, καθώς εξαντλούνται τα διαθέσιμα αποθέματα, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Exxon, Ντάρεν Γουντς, σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές.

«Είναι προφανές ότι δεν έχουμε δει ακόμα τον πλήρη αντίκτυπο της πρωτοφανούς διαταραχής στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αν τα Στενά παραμείνουν κλειστά, θα δούμε κι άλλα», είπε.