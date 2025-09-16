Άλεξ Μουμπρού: Σε νοσοκομείο της Βαρκελώνης ο Ισπανός κόουτς

Ο Άλεξ Μουμπρού δεν συμμετείχε στους εορτασμούς της Γερμανίας για την κατάκτηση του EuroBasket 2025, καθώς ο Ισπανός κόουτς εισήχθη στο νοσοκομείο.
Όπως αναφέρει ο Χοσέ Ιγνάσιο Ουγκέ της Mundo Deportivo, ο Άλεξ Μουμπρού, αμέσως μετά το EuroBasket 2025 μετέβη στη Βαρκελώνη, προκειμένου να υποβληθεί σε έλεγχο το συντομότερο δυνατό, ώστε να διαγνωστεί η πραγματική κατάσταση της υγείας του, αφού υπέστη παγκρεατίτιδα μια ημέρα πριν από την έναρξη της διοργάνωσης.
