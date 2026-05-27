Αλέξια Πουτέγιας: Η γυναίκα που άλλαξε για πάντα το γυναικείο ποδόσφαιρο

Μετά από 14 χρόνια στην Μπαρτσελόνα, η Αλέξια Πουτέγιας αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα και να συνεχίσει (ίσως και να κλείσει) την ποδοσφαιρική της καριέρα στην ομάδα της Αγγλίας, London City Lionesses. Η 32χρονη αρχηγός της ισπανικής ομάδας μετράει, από τα 18 της, 507 συμμετοχές, 233 γκολ, δύο Χρυσές Μπάλες, 10 πρωταθλήματα, 10 Copa de la Reina και επτά Copa Catalunya.
