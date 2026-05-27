Αλέξια Πουτέγιας: Η γυναίκα που άλλαξε για πάντα το γυναικείο ποδόσφαιρο

Μετά από 14 χρόνια στην Μπαρτσελόνα, η Αλέξια Πουτέγιας αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα και να συνεχίσει (ίσως και να κλείσει) την ποδοσφαιρική της καριέρα στην ομάδα της Αγγλίας, London City Lionesses. Η 32χρονη αρχηγός της ισπανικής ομάδας μετράει, από τα 18 της, 507 συμμετοχές, 233 γκολ, δύο Χρυσές Μπάλες, 10 πρωταθλήματα, 10 Copa de la Reina και επτά Copa Catalunya.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr