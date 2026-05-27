Ο Χειλάκης και το «πολύ καλά φυλαγμένο μυστικό» του Τσίπρα: «Έχω υπογράψει τη διακήρυξη του ΕΛΑΣ»

Ο γνωστός ηθοποιός Αιμίλιος Χειλάκης ήταν, μαζί με τη συνάδελφό του Μαριάννα Τουμασάτου, οι παρουσιαστές της νέας προσπάθειας του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική, την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ).

«Είναι δύσκολη η θέση μου, γιατί εγώ απλά το μόνο που είχα να κάνω ήταν να παρουσιάσω έναν άνθρωπο που όλοι περιμένουμε. Το σημαντικό είναι ο Αλέξης, δεν είναι αυτό που θα σας πω εγώ και σας ευχαριστώ που ζητάτε να σας πω τη γνώμη μου, αλλά όπως καταλαβαίνετε η γνώμη μου είναι σίγουρα πανηγυρική. Γιατί είμαι από τους πολίτες, από τους ενεργούς πολίτες που όλοι περιμένουμε την, την αλλαγή πολιτικής, όχι την πολιτική αλλαγή, την αλλαγή πολιτικής» σημείωσε ο Αιμίλιος Χειλάκης στο Orange Press Agency, λίγη ώρα μετά το πέρας της εκδήλωσης.

Ερωτηθείς αν θα υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη και αν γνώριζε το όνομα ΕΛ.Α.Σ. (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) ο κ. Χειλάκης είπε:

«Εγώ την έχω υπογράψει τη διακήρυξη, ναι. Όχι, δεν το ήξερα (το όνομα), σήμερα το έμαθα. Ήταν πολύ καλά φυλαγμένο μυστικό και είναι κάτι το οποίο έχει, έχει συναισθηματικό έρμα, είναι εκεί μπροστά σε ό,τι σημαίνει αγώνας. Αυτό. Όσοι ξέρουν, καταλαβαίνουν».