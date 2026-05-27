Σοβαρό τροχαίο για τον Πέτρο Συρίγο - «Έχω σπάσει τους καρπούς μου - Πέρασε ένας από στοπ και του καρφώθηκα»

Απών από το πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα» ήταν ο Πέτρος Συρίγος, το πρωινό της Τετάρτης (27/5) καθώς όπως αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα και επιβεβαίωσε ο ίδιος, ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο.
Συγκεκριμένα, ο γνωστός σεφ είχε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα λίγες ώρες νωρίτερα, με τη μηχανή του, σημειώνοντας:
«Χθες, όταν έφυγα από το κανάλι, ήμουν με τη μηχανή μου, πέρασε ένας από ένα στοπ και πήγα και καρφώθηκα πάνω του. Δεν το πρόλαβα, έτρεχε αρκετά και γω εκσφενδονίστηκα».
«Πάλι καλά που δεν κόλλησα πάνω στο αυτοκίνητο. Έτσι όπως κράταγα το μηχανάκι, εκσφενδονίστηκα πάνω από το αυτοκίνητο και έπεσα με την αριστερή μου πλευρά. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον θώρακα μου, έχω σπάσει τα δυο μου χέρια, τους καρπούς. Είναι ό,τι χειρότερο μπορούσα να πάθω με τη χειρονακτική εργασία που κάνω» είπε και πρόσθεσε:
«Ό,τι πουν οι γιατροί. Δεν είναι καλή η κατάσταση. Παλεύω ακόμα και τουαλέτα να πάω, ακόμα και νερό να πιω” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Πέτρος Συρίγος στον αέρα της πρωινής εκπομπής του Alpha».
