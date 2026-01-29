Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε τους φιλάθλους της ότι η κερκίδα των φιλοξενούμενων στο ματς με τη Λυών για το Europa League θα παραμείνει κλειστή, επομένως οι Έλληνες φίλαθλοι που θα παρευρεθούν δεν πρέπει να φορούν διακριτικά της ομάδας.

Ανεξάρτητα από το να εάν έχουν προσκλήσεις, ή VIP εισιτήρια, ζητείται από τον κόσμο η πλήρης συμμόρφωσή του με τις οδηγίες των γαλλικών αρχών και η αποφυγή συμπεριφορών που θα μπορούσαν να διαταράξουν το κλίμα του αγώνα.

