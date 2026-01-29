Μενού

Ανακοίνωση ΠΑΟΚ για τους οπαδούς στην Λιόν: «Για να μπείτε στο γήπεδο μην φοράτε διακριτικά»

Ο ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση με τα μέτρα ασφαλείας πριν το ματς με τη Λυών για το Europa League, δίνοντας σαφείς οδηγίες στους Έλληνες φιλάθλους.

Reader symbol
Newsroom
ΠΑΟΚ - Τούμπα
Πανό στην Τούμπα για τους νεκρούς οπαδούς | Eurokinissi/ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
  • Α-
  • Α+

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε τους φιλάθλους της ότι η κερκίδα των φιλοξενούμενων στο ματς με τη Λυών για το Europa League θα παραμείνει κλειστή, επομένως οι Έλληνες φίλαθλοι που θα παρευρεθούν δεν πρέπει να φορούν διακριτικά της ομάδας.

Ανεξάρτητα από το να εάν έχουν προσκλήσεις, ή VIP εισιτήρια, ζητείται από τον κόσμο η πλήρης συμμόρφωσή του με τις οδηγίες των γαλλικών αρχών και η αποφυγή συμπεριφορών που θα μπορούσαν να διαταράξουν το κλίμα του αγώνα.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ