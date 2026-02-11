Ανατροπή με Χέιζ-Ντέιβις: Κέρδισε έδαφος ο Παναθηναϊκός AKTOR έναντι της Χάποελ

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πλησιάζει στον Παναθηναϊκό AKTOR, μετά το έντονο πρέσινγκ των «πρασίνων», αξιοποιώντας την διστακτικότητα του Αμερικανού φόργουορντ όσον αφορά την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Σε πλήρη ανατροπή του σκηνικού οδηγείται η υπόθεση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, καθώς ο Παναθηναϊκός AKTOR που χειρίζεται μεθοδικά το θέμα της μεταγραφής του Αμερικανού πάουερ φόργουορντ σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta φαίνεται πως κερδίζει πολύτιμο έδαφος έναντι της Χάποελ Τελ Αβίβ!

