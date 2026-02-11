Ανατροπή με Χέιζ-Ντέιβις: Κέρδισε έδαφος ο Παναθηναϊκός AKTOR έναντι της Χάποελ

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πλησιάζει στον Παναθηναϊκό AKTOR, μετά το έντονο πρέσινγκ των «πρασίνων», αξιοποιώντας την διστακτικότητα του Αμερικανού φόργουορντ όσον αφορά την Χάποελ Τελ Αβίβ.
Σε πλήρη ανατροπή του σκηνικού οδηγείται η υπόθεση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, καθώς ο Παναθηναϊκός AKTOR που χειρίζεται μεθοδικά το θέμα της μεταγραφής του Αμερικανού πάουερ φόργουορντ σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta φαίνεται πως κερδίζει πολύτιμο έδαφος έναντι της Χάποελ Τελ Αβίβ!
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Τέμπη: Φραστική επίθεση από τον δικηγόρο Καπερνάρο στον Πάνο Ρούτσι - «Κάνε καμία απεργία - Ρε κάθαρμα»
- Εμπόριο και διμερής συνεργασία: Οι 7 συμφωνίες που υπεγράφησαν ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία
- Γιώργος Μαζωνάκης: Τα νεότερα για την υγεία του - Πότε θα λάβει εξιτήριο
- Τσικνοπέμπτη: Μπορείς να ψήσεις σε μπαλκόνι; Τι λέει η νομοθεσία
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.