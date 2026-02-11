Καθώς βρισκόμαστε μια ανάσα πριν την πιο λατρεμένη γιορτή της χώρας μας, την Τσικνοπέμπτη, η οποία είναι αύριο 12 Φεβρουαρίου, όπου το κρέας σερβίρεται σε όλα τα σπίτια και τα εστιατόρια και η μυρωδιά της τσίκνας κατακλύζει την πόλη, καλό είναι να γνωρίζουμε και κάποιους κανονισμούς, αν σκοπεύουμε να μαζευτούμε σε σπίτια.

Αν είστε λοιπόν από εκείνους που φέτος την Τσικνοπέμπτη θα αφήσουν τις ταβέρνες και θα στήσουν δικό τους γλέντι με κρέατα, μουσική και παρέα στο μπαλκόνι, τότε καλό είναι να ξέρετε τι ακριβώς ισχύει με τον καπνό από το «τσίκνισμα» και αν υπάρχει πιθανότητα να σας επιβληθεί πρόστιμο.

Υπάρχει νόμος που απαγορεύει το ψήσιμο στο μπαλκόνι;

Η νομοθεσία δεν περιλαμβάνει κάποια διάταξη που να απαγορεύει ρητά το ψήσιμο σε μπαλκόνια ή ταράτσες κατοικιών. Ωστόσο κάτι που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι πρέπει να ακολουθηθούν οι κανονισμοί της κάθε πολυκατοικίας.

Αν η πολυκατοικία διαθέτει κανονισμό που απαγορεύει ανοιχτές φλόγες, κάρβουνα ή ψησταριές σε μπαλκόνια και κοινόχρηστους χώρους, τότε καλό είναι να τον ακολουθήσετε καθώς δεσμεύει και ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.

Επιπλέον, αν από τη χρήση της ψησταριάς προκληθεί πυρκαγιά ή κίνδυνος για γειτονικά διαμερίσματα, τότε οι ευθύνες επιρρίπτονται προσωπικώς, καθώς αν χρειαστεί να επέμβει η Πυροσβεστική, επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα και σε περίπτωση ζημιών αστική ή και ποινική ευθύνη.

Ακόμη κι αν δεν σημειωθεί φωτιά, ο έντονος καπνός μπορεί να ενοχλήσει τους γείτονες και σε περίπτωση καταγγελίας, η Αστυνομία μπορεί να παρέμβει. Σε ακραίες περιπτώσεις, η υπόθεση μπορεί να πάρει και αστικό δρόμο.