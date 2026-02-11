Αναμφίβολα ο Akylas με το τραγούδι «Ferto» είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για να εκπροσωπήσει τον ερχόμενο Μάιο την Ελλάδα στη Eurovision 2026 και έτσι η εμφάνισή του στον Α' Ημιτελικό ήταν από εκείνες που υπήρχε μεγάλη ανυπομονησία για να δούμε πώς θα είναι επί σκηνής.

Ο Akylas εμφανίστηκε 4ος κατά σειρά και τραγούδησε το Ferto, συμπαρασύροντας στον ρυθμό του τραγουδιού τους θεατές, αλλά και το X με πολλούς χρήστες που παρακολουθούν το Sing For Greece από την ΕΡΤ να τον στηρίζουν και απόψε.

Από την παρουσίαση και των 28 τραγουδιών το Ferto ήταν μεταξύ εκείνων που ξεχώρισαν όχι μόνο εντός Ελλάδας, αλλά και εκτός με το βίντεο του τραγουδιού στο κανάλι της ΕΡΤ στο YouTube να έχει ξεπεράσει μέσα σε 3 εβδομάδες τα 2,6 εκατομμύρια views.

Ταυτόχρονα το τραγούδι έγινε viral σε social media και κυρίως στο TikTok, ενώ δείχνει να είναι και το αγαπημένο των στοιχημάτων για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας φέτος αν και μην ξεχνάμε ότι στη Eurovision ποτέ δεν αποκλείονται οι ανατροπές.

Το Sing For Greece 2026 είναι σε εξέλιξη με 14 συνολικά υποψήφια τραγούδια να παρουσιάζονται απόψε (11/2) στον Α΄ Ημιτελικό εκ των οποίων τα 7 θα πάρουν το πράσινο φως για τον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής (15/2).

Τελειο beat, τελειο backround 80s, ωραιο χορευτικο φερε τη πρωτιά ρε Ακυλα #eurovisionGR pic.twitter.com/n20WAUIRk2 — No good 4me (@D4MNM3) February 11, 2026

Να θυμίσουμε ότι απόψε (11/2) και μεθαύριο Παρασκευή (13/2) ψηφίζει μόνο το κοινό είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote.

Μάλιστα, να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision 2026.