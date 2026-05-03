Ανιγκό στο Gazzetta: «Ο Μεντιλίμπαρ άνοιξε την πόρτα της πρώτης ομάδας στην ακαδημία»

Προπονητής, τεχνικός διευθυντής, σκάουτ, υπηρεσιακός. Δεν είναι λίγα πόστα. Και όλα αυτά μέσα σε 14 χρόνια και μπορούμε να προσθέσουμε και το γεγονός ότι βγήκε από τις ακαδημίες και υπηρέτησε τον σύλλογο για συνολικά 8 χρόνια ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Πόσο μεγαλύτερο μπορεί να γίνει το δέσιμο για τον Ζοσέ Ανιγκό και τη Μαρσέιγ;

Ένας άνθρωπος που συνδέθηκε με τους Μασσαλούς σε μεγάλο βαθμό και συνεργάστηκε με ονόματα-τέρατα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου όπως ο Μπαρτέζ, ο Ζινιάκ, ο Ντρογκμπά, ο Ριμπερί, ο Βαλμπουενά, ο Λιζαραζού, ο Παγιέτ και άλλοι σπουδαίοι ποδοσφαιριστές.

Το όνομά του συνδέθηκε ουκ ολίγες φορές για εξωγηπεδικά ζητήματα, τα οποία τον ταλαιπώρησαν όπως ύποπτος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό να διαπράξει έγκλημα και θέματα με ποδοσφαιριστές αλλά κατάφερε να ξεπεράσει τις όποιες κατηγορίες και να τα αφήσει πίσω του.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr