Αυτά ήταν χρόνια για διασκέδαση: Πόσο κόστιζαν 5 must ποτά στα 90s

«Σαν τα παλιά τα χρόνια δεν έχει» είναι η φράση που ακούμε πιο συχνά από όσους έχουν ζήσει την Ελλάδα προ κρίσης. Μπορεί να μην ισχύει πάντα, ωστόσο σίγουρα όλοι αναπολούμε τις «χρυσές» εποχές που βγαίναμε με ένα χιλιάρικό δραχμές στην τσέπη - περίπου τρία ευρώ, για όσους αναρωτιούνται.

Σε ανάρτηση που εντοπίσαμε του Οκτώβρη του 2025, το RetroManiacs δημοσίευσε απόδειξη από νυχτερινό κέντρο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης στα '90s, στην οποία αναγράφονται οι τιμές 5 διαφορετικών ειδών ποτών και κάναμε -μια κάπως στενάχωρη- συνειδητοποίηση πως σήμερα θα πληρώναμε την ίδια τιμή για μόλις ένα ποτό.

Συγκεκριμένα, στην απόδειξη αναγράφονταν 4 ποτήρια βότκες, 1 ποτήρι metaxa, 2 ποτήρια bacardi, 2 μπύρες και 1 ποτήρι campari, δηλαδή 10 ποτά στο σύνολο, με τον λογαριασμό να υπολογίζεται για όλα αυτά σε 3850 δραχμές, δηλαδή 11 ευρώ περίπου, όσα πάνω κάτω θα ήθελες σήμερα μόνο για ένα ποτό - Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί έχει πεθάνει η κουλτούρα του κεράσματος και η νυχτερινή ζωή.

Ας δούμε αναλυτικά την αντιστοιχία από δραχμές σε ευρώ για το κάθε ποτό:

4 Βότκες: 1.800 δραχμές (5,28 ευρώ)

1 Μεταξά: 300 δραχμές (0,88 ευρώ)

2 Bacardi: 900 δραχμές (2,64 ευρώ)

2 Μπύρες: 500 δραχμές (1,03 ευρώ).

Αν σταθεί κανείς λίγο σε αυτά τα νούμερα, η αντίθεση με το σήμερα σε κάνει να μην θες να ξανά βγεις ποτέ βράδυ. Τότε, μια έξοδος για ποτό δεν απαιτούσε δεύτερη σκέψη ούτε «στρατηγικό» προγραμματισμό και αποταμίευση.

Σήμερα, η ίδια έξοδος έχει αποκτήσει άλλο βάρος. Σε πολλά μαγαζιά, ένα απλό ποτό μπορεί να κοστίζει από 8 έως 12 ευρώ, δηλαδή σχεδόν όσο ολόκληρος εκείνος ο λογαριασμός των 10 ποτών. Και αν προστεθούν δεύτερα ποτά, μπύρες ή σφηνάκια, τα ποσά ξεφεύγουν, κάνοντας την νυχτερινή διασκέδαση να μοιάζει πλέον με πολυτέλεια.