Ανησυχία στη Μπάγερν: Κατέρρευσε ξανά ο Μουσιάλα λίγες ημέρες μετά το περιστατικό με τη Λειψία

Νέα ανησυχία έχει προκαλέσει στη Μπάγερν Μονάχου η κατάσταση του Τζαμάλ Μουσιάλα, καθώς ο Γερμανός μεσοεπιθετικός κατέρρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο, αυτή τη φορά στο φιλικό παιχνίδι απέναντι στη Χάιντενχαϊμ.

Μόλις τρεις ημέρες μετά το αντίστοιχο περιστατικό στη φιλική αναμέτρηση με τη Λειψία, οι εικόνες επαναλήφθηκαν. Ο Μουσιάλα ένιωσε έντονη αδιαθεσία και βρέθηκε στο έδαφος μόλις οκτώ λεπτά μετά τη σέντρα, με τους ανθρώπους της Μπάγερν να σπεύδουν αμέσως κοντά του. Ο Βενσάν Κομπανί προχώρησε στην αντικατάστασή του, καθώς ο 23χρονος δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει.

Die Sorgen um Jamal Musiala werden größer: Nur wenige Tage nach seinem Kollaps beim Telekom Cup gegen RB Leipzig ist der DFB-Kicker erneut zusammengebrochen.



Beim Testspiel gegen den 1. FC Heidenheim ging Musiala nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung erneut zu Boden.… pic.twitter.com/p3aziEB4Ao — Sky Sport (@SkySportDE) August 18, 2026

Η νέα κατάρρευση προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό στους Βαυαρούς, δεδομένου ότι πρόκειται για δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες. Στο προηγούμενο φιλικό με τη Λειψία, ο Μουσιάλα είχε επίσης καταρρεύσει και χρειάστηκε τη βοήθεια των συμπαικτών και του ιατρικού επιτελείου για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.

Τότε, οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης είχαν θεωρηθεί πιθανή αιτία του περιστατικού. Ωστόσο, αυτή τη φορά οι συνθήκες ήταν διαφορετικές, καθώς η θερμοκρασία στο φιλικό με τη Χάιντενχαϊμ δεν ξεπέρασε τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Μετά το πρώτο περιστατικό, ο Γερμανός υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό. Η νέα λιποθυμία, ωστόσο, αναμένεται να οδηγήσει σε νέα αξιολόγηση της κατάστασής του από το ιατρικό επιτελείο της Μπάγερν.

Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον Μουσιάλα, ο οποίος προσπαθεί να επιστρέψει πλήρως σε αγωνιστικούς ρυθμούς μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη το 2025. Η Μπάγερν καλείται πλέον να εξετάσει προσεκτικά την κατάσταση του 23χρονου, καθώς ένα δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα έχει εντείνει εύλογα την ανησυχία στις τάξεις της ομάδας ποδοσφαίρου.