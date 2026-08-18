Σίφνος: Έγγραφο ντοκουμέντο με την πιστοποίηση συντήρησης του ελικοπτέρου - Στο νησί το ελληνικό FBI

Νέες διαστάσεις φαίνεται να παίρνει η υπόθεση της συντριβής ελικοπτέρου στην Σίφνο, που είχε ως αποτέλεσμα τους θανάτους των τριών επιβαινόντων, δηλαδή του χειριστή και του ζεύγους από τη Βρετανία.

Όπως επισημαίνεται στο κεντρικό δελτίο του STAR, στην δημοσιότητα έρχεται έγγραφο ντοκουμέντο, συγκεκριμένα το πιστοποιητικό συντήρησης του μοιραίου ελικοπτέρου.

Η πιστοποίηση του ελικοπτέρου έγινε στις 2 Ιουλίου του 2026, σχεδόν ενάμισι μήνα πριν από την πτώση. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ως ημερομηνία αρχικής έκδοσης του πιστοποιητικού φορέα συντήρησης η 27η Απρίλιου του 2026, και η αναθεώρηση έγινε ουσιαστικά έξι χρόνια μετά.

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Η εταιρία ήταν, σύμφωνα με το συγκεκριμένο έγγραφο απόλυτα καταρτισμένη για την όποια συντήρηση στα εξαρτήματα και τον εξοπλισμό του στόλου της, αλλά και την ορθή λειτουργικότητα των ελικοπτέρων της.

Στελέχη του ελληνικού FBI στην Σίφνο

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι αρχές αναζητούν την απάντηση στο τι προκάλεσε τη μοιραία συντριβή. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του STAR οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Στη Σίφνο έχει κινητοποιηθεί ένας ολόκληρος μηχανισμός των αρχών, ενώ στο νησί έχει φτάσει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος του Ελληνικού FBI και της διεύθυνσης της Αστυνομίας Κυκλάδων, αλλά και δύο στελέχη των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛΑΣ, που βρίσκονται σε πλήρη συνεργασία με τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

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Αναφορικά με τα επικρατέστερα σενάρια, τονίζεται πως είναι δύο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Το πρώτο επικρατέστερο σενάριο είναι η πιθανή βλάβη στον πίσω έλικα του ελικοπτέρου που συνεπάγεται απώλεια ελέγχου του χειριστή, καθώς όπως φαίνεται και στο βίντεο το ελικόπτερο φαίνεται να περιστρέφεται γύρω από τον άξονα. Σύμφωνα με τους ειδικούς σε τόσο χαμηλό ύψος ο χρόνος αντίδρασης του χειριστή είναι από ελάχιστος έως και μηδαμινός. Το δεύτερο ενδεχόμενο είναι η ύπαρξη κάποιου αιφνίδιου θέματος υγείας στον χειριστή.