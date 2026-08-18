Τα τηλεπαιχνίδια που θα δούμε τη νέα σεζόν: Οι αλλαγές και το νέο project

Τα τηλεπαιχνίδια αποτελούν βασικό συστατικό των προγραμμάτων των τηλεοπτικών σταθμών από την πρώτη ημέρα λειτουργίας τους. Τη νέα τηλεοπτική σεζόν δεν αναμένονται νέα format τουλάχιστον στο α’ μισό της σεζόν ωστόσο συνεχίζεται από πέρυσι τα προγράμματα που έχουν την αποδοχή του τηλεοπτικού κοινού.

Στην απογευματινή ζώνη του Mega η Μαρία Μπεκατώρου συνεχίζει το «The Chase». Όσον αφορά στην βραδινή εκδοχή του παιχνιδιού δεν υπάρχει προς το παρόν κάτι νεότερο όσον αφορά στην υλοποίηση της παραγωγής η οποία είναι πολυδάπανη.

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Στο απογευματινό πρόγραμμα του Alpha θα υπάρχει για μια ακόμη χρονιά το «Deal». Όσον αφορά στον ΑΝΤ1 συνεχίζεται ο «Εκατομμυριούχος» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ενώ θα υπάρξει και νέος κύκλος επεισοδίων του μαγειρικού παιχνιδιού «Κάτι Ψήνεται».

Όσον αφορά στο «Rouk Zouk» επισήμως δεν έχει ανακοινωθεί κάτι οι πληροφορίες όμως αναφέρουν πως μετακομίζει μέχρι τα Χριστούγεννα τουλάχιστον στην απογευματινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

H πορεία του «Τροχού της τύχης» είναι αξιοσημείωτο τηλεοπτικό φαινόμενο: Παρά το γεγονός ότι το παιχνίδι τελείωσε την 11η συνεχή του σεζόν στη συχνότητα του STAR με παρουσιαστή τον Πέτρο Πολυχρονίδη τα ποσοστά τηλεθέασης είναι πολύ υψηλά. Το πρότζεκτ πήρε το «πράσινο φως» για τη νέα σεζόν όπως και το παιχνίδι δημοπρασιών «Cash or Trash» με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη.

Στο απογευματινό πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου συνεχίζει το «Lingo» με οικοδεσπότη τον Νίκο Μουτσινά ενώ μια φορά την εβδομάδα στη βραδινή ζώνη του καναλιού θα μεταδίδεται ο δεύτερο κύκλος του παιχνιδιού σόου «To club του 1%» με παρουσιαστή τον Πέτρο Πολυχρονίδη.

Στον ΣΚΑΪ το νέο τηλεπαιχνίδι που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα του καναλιού είναι το «Quiz with balls» με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Σε κάθε επεισόδιο δύο ομάδες που αποτελούνται από πέντε μέλη οικογένειας, φίλους ή συναδέλφους, δηλαδή ανθρώπους που γνωρίζονται πολύ καλά και έχουν χημεία μεταξύ τους, στέκονται στην πλατφόρμα πάνω από μια πισίνα και καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων.

Κάθε σωστή απάντηση οδηγεί την ομάδα και έναν παίκτη πιο κοντά στο χρηματικό έπαθλο αξίας 20.000 ευρώ. Κάθε λάθος απάντηση όμως, τον ρίχνει στην πισίνα. Το παιχνίδι έχει ήδη γυριστεί στο Βέλγιο και θα προβάλλεται στη βραδινή ζώνη του σταθμού.

Στο Open επιστρέφει ο «Αδύναμος Κρίκος» με νέο παρουσιαστή τον Τάσο Δούση ενώ το παιχνίδι μετακομίζει στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου.