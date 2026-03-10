Αντετοκούνμπο: Ανάμεσα στους πρώτους τιμώμενους του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας

Με την εμβληματική παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο ανάμεσα στους πρώτους τιμώμενους, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ανακοίνωσε τη θεσμοθέτηση του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας (European Order of Merit).

Η ένταξη του κορυφαίου Έλληνα αθλητή υπογραμμίζει το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναδείξει προσωπικότητες που ξεπερνούν τα σύνορα και ενσαρκώνουν την αριστεία, το ήθος και τη δέσμευση που οδηγούν την Ευρώπη μπροστά.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της Μέτσολα, οι πρώτοι επιλεγέντες είναι ζωντανά παραδείγματα της πολυμορφίας και της αφοσίωσης που ενισχύουν τη διεθνή θέση της ηπείρου.

«Τα εξαιρετικά τους επιτεύγματα μας υπενθυμίζουν ότι άνθρωποι από κάθε κοινωνικό στρώμα μπορούν να χτίζουν την Ευρώπη καθημερινά, να διαμορφώνουν την Ένωση μας και να προασπίζονται τις κοινές μας αξίες», σημείωσε η Πρόεδρος, αναδεικνύοντας πώς η πορεία ζωής ανθρώπων όπως ο Αντετοκούνμπο αποτελεί έμπνευση για ολόκληρη την κοινωνία των πολιτών.

Η επίσημη τελετή απονομής, στην οποία αναμένεται να δώσει το «παρών» και ο Greek Freak, πρόκειται να λάβει χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο τον ερχόμενο Μάιο.

Η επιλογή του Στρασβούργου ως τόπου της απονομής ενισχύει τον θεσμικό και ενοποιητικό χαρακτήρα του βραβείου, τιμώντας εκείνους που με την προσφορά τους γίνονται οι πρεσβευτές της σύγχρονης ευρωπαϊκής ταυτότητας.