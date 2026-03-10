Αεροπορικά εισιτήρια στο έλεος του πολέμου: Πού έρχονται αυξήσεις - Οι πτήσεις που έχουν ήδη ακριβύνει

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν θα μπορούσαν να μην επηρεάσουν τις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες, η μια μετά την άλλη, ανακοινώνουν αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το Reauters, η αυστραλιανή αεροπορική εταιρία Qantas Airways, η σκανδιναβική SAS και η Air New Zealand, ανακοίνωσαν αυξήσεις αεροπορικών εισιτηρίων σήμερα Τρίτη, (10/03), αποδίδοντας την απότομη αύξηση του κόστους καυσίμων που προκλήθηκε από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών, οι οποίες ήταν περίπου 85 έως 90 δολάρια ανά βαρέλι πριν από τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, έχουν εκτοξευθεί μεταξύ 150 και 200 ​​δολαρίων ανά βαρέλι τις τελευταίες ημέρες, δήλωσε ο εθνικός αερομεταφορέας της Νέας Ζηλανδίας, καθώς ανέστειλε τις οικονομικές του προβλέψεις για το 2026 λόγω αβεβαιότητας σχετικά με τη σύγκρουση.

Ο πόλεμος, ο οποίος έθεσε σε παύση τη ναυτιλία μέσω της πιο ζωτικής οδού εξαγωγής πετρελαίου στον κόσμο, έχει οδηγήσει στην εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου, και των αεροπορικών εισιτηρίων σε ορισμένες διαδρομές και έχει πυροδοτήσει φόβους για μια βαθιά πτώση των ταξιδιών μέσω αεροπλάνου.

«Αυξήσεις αυτού του μεγέθους καθιστούν απαραίτητη την αντίδραση προκειμένου να διατηρηθούν σταθερές και αξιόπιστες λειτουργίες», δήλωσε εκπρόσωπος της SAS σε δήλωση στο Reuters, προσθέτοντας ότι είχε εφαρμόσει μια «προσωρινή προσαρμογή τιμών».

Η πολιτική αντιστάθμισης κινδύνου καυσίμων

Η μεγαλύτερη σκανδιναβική αεροπορική εταιρεία δήλωσε πέρυσι ότι είχε προσαρμόσει προσωρινά την πολιτική αντιστάθμισης κινδύνου καυσίμων λόγω αβέβαιων συνθηκών της αγοράς και ότι δεν είχε καμία αντιστάθμιση κατανάλωσης καυσίμων για τους επόμενους 12 μήνες.

Ενώ αρκετές ασιατικές και ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Lufthansa και Ryanair, έχουν εφαρμόσει μέτρα αντιστάθμισης κινδύνου από τον πετρέλαιο, εξασφαλίζοντας ένα μέρος των προμηθειών καυσίμων τους σε σταθερές τιμές, η Finnair προειδοποίησε ότι ακόμη και η διαθεσιμότητα καυσίμων θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο εάν συνεχιστεί η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Το Κουβέιτ, ένας σημαντικός εξαγωγέας καυσίμων αεροσκαφών στη βορειοδυτική Ευρώπη, έχει αντιμετωπίσει μειώσεις στην παραγωγή. «Μια παρατεταμένη κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο την τιμή των καυσίμων αλλά και τη διαθεσιμότητά τους, τουλάχιστον προσωρινά», όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Finnair, προσθέτοντας ότι δεν έχει δει κάτι τέτοιο να συμβαίνει ακόμη. Έχει ασφαλίσει πάνω από το 80% των αγορών καυσίμων του πρώτου τριμήνου.

Χάος στον εναέριο χώρο της Μέσης Ανατολής

Ενισχύοντας το χάος στον εναέριο χώρο στη Μέση Ανατολή, τα αεροπλάνα που έφταναν στο Ντουμπάι τέθηκαν για λίγο σε κατάσταση αναμονής την Τρίτη, (10/03) λόγω πιθανής πυραυλικής επίθεσης, ανέφερε η υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 στο X, ωστόσο τα αεροπλάνα τελικά προσγειώθηκαν.

Η Qantas δήλωσε ότι εκτός από την αύξηση των διεθνών ναύλων, διερευνά επιλογές για την ανακατανομή της χωρητικότητας προς την Ευρώπη, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες και οι επιβάτες επιδιώκουν να αποφύγουν όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, όπου τα πυρά από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τους πυραύλους έχουν περιορίσει τις πτήσεις.

Οι αεροπορικές τιμές έχουν αυξηθεί και στα δρομολόγια Ασίας-Ευρώπης εξαιτίας του κλεισίματος εναέριου χώρου και περιορισμών χωρητικότητας, ενώ η Cathay Pacific Airways του Χονγκ Κονγκ, δήλωσε την Τρίτη ότι προσθέτει επιπλέον πτήσεις προς Λονδίνο και Ζυρίχη τον Μάρτιο.

Η Air New Zealand δήλωσε ότι αύξησε τα ναύλα οικονομικής θέσης απλής μετάβασης κατά 10 δολάρια Νέας Ζηλανδίας (6 δολάρια) σε εσωτερικές διαδρομές, 20 δολάρια Νέας Ζηλανδίας σε διεθνείς πτήσεις μικρών αποστάσεων και 90 δολάρια Νέας Ζηλανδίας σε μακρινές πτήσεις, με περισσότερες προσαρμογές στις τιμές και τα δρομολόγια να είναι πιθανό σενάριο, εάν το κόστος των καυσίμων των αεροσκαφών παραμείνει υψηλό.

Η Hong Kong Airlines δήλωσε στην ιστοσελίδα της ότι θα αυξήσει τις επιβαρύνσεις καυσίμων έως και 35,2% από την Πέμπτη, με την πιο απότομη αύξηση να καταγράφεται στις πτήσεις μεταξύ Χονγκ Κονγκ και Μαλδίβων, Μπαγκλαντές και Νεπάλ.

Άνοδος στις μετοχές των αεροπορικών εταιρειών

Παράλληλα, οι μετοχές ορισμένων αεροπορικών εταιρειών σημείωσαν άνοδο και οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν σε περίπου 90 δολάρια το βαρέλι την Τρίτη από 119 τη Δευτέρα, μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει σύντομα.

Όταν άνοιξαν οι αγορές στην Ευρώπη, οι μετοχές των αεροπορικών εταιρειών σημείωσαν άνοδο μεταξύ 4% και 7%. Στην Ασία, οι μετοχές των αεροπορικών εταιρειών έδειξαν σημάδια σταθεροποίησης, με την Qantas να κλείνει με άνοδο 0,5%, την Korean Air Lines να ανοίγει νέα αγορά με άνοδο 3% και την Cathay Pacific να ανοίγει νέα αγορά με άνοδο 3,6%.

Οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή μειώνουν τον διαθέσιμο εναέριο χώρο

Εκτός από το υψηλό κόστος καυσίμων, η μείωση του διαθέσιμου εναέριου χώρου απειλεί επίσης να εκτροχιάσει την παγκόσμια ταξιδιωτική βιομηχανία, καθώς οι πιλότοι αλλάζουν δρομολόγια για να αποφύγουν τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η χωρητικότητα σε δημοφιλείς προορισμούς είναι πλήρης.

Οι Emirates, Qatar Airways και Etihad συνήθως αντιπροσωπεύουν από κοινού περίπου το ένα τρίτο της επιβατικής κίνησης μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και μεταφέρουν περισσότερους από τους μισούς επιβάτες από την Ευρώπη προς την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τα κοντινά νησιά του Ειρηνικού, σύμφωνα με την Cirium.

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη αντιμετωπίσει την έλλειψη διαθέσιμου εναέριου χώρου που δημιουργήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία, με πολλές να αποφεύγουν τον ρωσικό εναέριο χώρο και να πετούν σε μεγαλύτερες διεθνείς διαδρομές.

Τώρα, με ακόμη λιγότερο διαθέσιμο εναέριο χώρο, λένε ότι η επιχείρησή τους έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολη.