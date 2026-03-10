Ανδρέας Μικρούτσικος: Παντρεύεται την Ελένη Μαστραγγελή τον Μάιο

Την επί 11 χρόνια σύντροφό του Ελένη Μαστραγγελή παντρεύεται ο Ανδρέας Μικρούτσικος τον ερχόμενο Μάιο. Σύμφωνα με την Τίνα Μεσσαροπούλου ο γάμος τους θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

«Μου στείλανε πληροφορίες και μου είπαν ότι ο γάμος θα γίνει, με το καλό, τον Μάιο. Σε πολύ στενό κύκλο. Η πηγή μου απλώς μου απάντησε, παρακαλώ…» αποκάλυψε η δημοσιογράφος στο Happy Day.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε στο πόσο έχει συμπαρασταθεί η Ελένη Μαστραγγελή στον σύντροφό της Ανδρέα Μικρούτσικο σε όλα τα δύσκολα, όχι μόνο στις οικονομικές δυσκολίες, αλλά και στα θέματα υγείας.

«Αυτό που θέλω να πω για την Ελένη είναι ότι είναι ένας άνθρωπος που αποδεδειγμένα του συμπαραστέκεται. Γιατί όταν ένας άνθρωπος σου έχει σταθεί στα δύσκολα και δεν λέω μόνο για τις οικονομικές δυσκολίες. Το τεστ συνήθως των ανθρώπων που μας αγαπούν είναι στα δύσκολα. Γιατί στα εύκολα όλοι και στα χαϊλίκια και στις χαρές είναι όλοι δίπλα μας και χαίρονται και χειροκροτούν. Στα δύσκολα του Αντρέα, και δε μιλάω μόνο για τις οικονομικές δυσκολίες, στα θέματα υγείας παιδιά. Πόσο του ‘χει σταθεί. Ως σύντροφος, ως νοσοκόμα, ως συνοδοιπόρος, τον πήγαινε, τον έφερνε…», ανέφερε η παρουσιάστρια του Happy Day.