Δολοφονία Λυγγερίδη: «Ήταν 200 άτομα, απειλούσαν να μας σκοτώσουν» - Συνεχίζονται οι καταθέσεις

Στη σημερινή ακροαματική διαδικασία για τον θάνατο του Γιώργου Λυγγερίδη, συνεχίστηκαν οι καταθέσεις των συναδέλφων του από την ίδια διμοιρία, που είχε εμπλακεί στα εκτεταμένα επεισόδια στου Ρέντη.

Στις καταθέσεις τους, οι αστυνομικοί επανέλαβαν την εκτίμησή τους πως το χτύπημα που δέχτηκε ο Λυγγερίδης από ναυτική φωτοβολίδα, με αποτέλεσμα τον θάνατό του μέρες μετά στη ΜΕΘ, δεν ήταν παρά η κατάληξη μίας οργανωμένης επίθεσης, στοχοποιώντας οπαδούς το Ολυμπιακού, μεταδίδει το ΣΚΑΙ.

Όπως είπαν χαρακτηριστικά, την ώρα που βρίσκονταν στην αστυνομική κλούβα, κατευθυνόμενοι προς το γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη», άκουσαν μέσω ενδοεπικοινωνίας, έντρομο τον επικεφαλής της διμοιρίας να φωνάζει πως υπάρχει σοβαρός τραυματισμός αστυνομικού.

Καταθέσεις για Λυγγερίδη: «Πάνω από 200 άτομα, απειλούσαν πως θα πεθάνουμε»

Περιγράφοντας τις εικόνες που αντίκρυσαν εκείνο το βράδυ, είπαν: «200 άτομα και πάνω ήταν στην Παπαδιαμάντη με καλυμμένα χαρακτηριστικά. Άλλοι φορούσαν κόκκινο κασκόλ, άλλοι κόκκινη φόρμα.

Φορούσαν μαύρα ρούχα, κάποιοι είχαν διακριτικά του Ολυμπιακού. Τους βάλαμε μέσα στο γήπεσο. Πέταγαν πέτρες, ξύλα και φωτοβολίδες. Μας εξύβρισαν και μας απειλούσαν. "Θα πεθάνετε όλοι" μας έλεγαν».

Οι καταθέσεις των αστυνομικών της διμοιρίας θα συνεχιστούν αύριο (11/3).