Αντετοκούνμπο: Αντίστροφη μέτρηση για το μέλλον του - Ο κορυφαίος ρεπόρτερ στο NBA μεταδίδει τις τελευταίες εξελίξεις

Πριν από λίγες ώρες έγινε ανταλλαγή τριών ομάδων στο ΝΒΑ, με την Μινεσότα να κάνει χώρο σύμφωνα με δημοσιεύματα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης μίλησε στο «Athletic» για την κατάσταση που επικρατεί γύρω από το όνομά του συνεχίζοντας να παραμένει πιστός στη διαδρομή του, αφήνοντας ωστόσο κάποια... παραθυράκια. «Θέλω να μείνω εδώ, αλλά θέλω να μείνω εδώ για να κερδίζω, όχι για να παλεύω με τη ζωή μου για να φτάσω στα play offs», τόνισε χαρακτηριστικά.

