Αντετοκούνμπο: Έκανε έκπληξη στην ομάδα μπάσκετ νοητικής αναπηρίας του Παναθηναϊκού

Έναν... ξεχωριστό καλεσμένο περιλάμβανε η πρώτη προπόνηση για την ομάδα μπάσκετ νοητικής αναπηρίας του Παναθηναϊκού.
Ο λόγος για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος και επισκέφθηκε τους «πράσινους» κάνοντας μια μεγάλη έκπληξη στα μέλη της ομάδας.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Τέλος η απεργία πείνας του Δημήτρη Οικονομόπουλου: Η κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι
- «Άντε Μάνθο, ρίξε…»: Ο παρκαδόρος που σκότωσε την οδοντίατρο στη Βραυρώνα επειδή το ζήτησε
- Βασίλης Μπισμπίκης: «Είμαι κακό παράδειγμα ανθρώπου» - Η προειδοποίηση της Βανδή
- Έξι διάσημες Ελληνίδες που παραδέχτηκαν ότι έχουν ψάξει το κινητό του συντρόφου τους
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.