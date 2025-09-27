Αντετοκούνμπο: Έκανε έκπληξη στην ομάδα μπάσκετ νοητικής αναπηρίας του Παναθηναϊκού

Έναν... ξεχωριστό καλεσμένο περιλάμβανε η πρώτη προπόνηση για την ομάδα μπάσκετ νοητικής αναπηρίας του Παναθηναϊκού.

Ο λόγος για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος και επισκέφθηκε τους «πράσινους» κάνοντας μια μεγάλη έκπληξη στα μέλη της ομάδας.

