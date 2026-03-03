Ο Άδωνις Γεωργιάδης για το Ισραήλ: «Έτσι γίνονται τα Έθνη σπουδαία»

Σε μια περίοδο που η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε έντονη αναταραχή, με την αντιπαράθεση Ισραήλ–Ιράν να κλιμακώνεται και τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) να πραγματοποιούν χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο, ο Άδωνις Γεωργιάδης προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση μέσω της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter).
Ο υπουργός αναφέρθηκε στο πολιτικό κλίμα στο Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι, παρά τις έντονες εσωτερικές αντιπαραθέσεις και τις σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ των κομμάτων, σε περιόδους εξωτερικής απειλής επικρατεί πλήρης ενότητα.
Στο επίκεντρο της ανάρτησης βρέθηκε η δήλωση του ηγέτη της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, ο οποίος εξέφρασε δημόσια στήριξη στις επιχειρήσεις των IDF κατά του Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες» στον πόλεμο και ότι το πολιτικό σύστημα βρίσκεται «ενωμένο πίσω από τους πιλότους και τις δυνάμεις ασφαλείας».
