Ο Άδωνις Γεωργιάδης για το Ισραήλ: «Έτσι γίνονται τα Έθνη σπουδαία»

Σε μια περίοδο που η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε έντονη αναταραχή, με την αντιπαράθεση Ισραήλ–Ιράν να κλιμακώνεται και τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) να πραγματοποιούν χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο, ο Άδωνις Γεωργιάδης προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση μέσω της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter).

Ο υπουργός αναφέρθηκε στο πολιτικό κλίμα στο Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι, παρά τις έντονες εσωτερικές αντιπαραθέσεις και τις σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ των κομμάτων, σε περιόδους εξωτερικής απειλής επικρατεί πλήρης ενότητα.

Στο επίκεντρο της ανάρτησης βρέθηκε η δήλωση του ηγέτη της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, ο οποίος εξέφρασε δημόσια στήριξη στις επιχειρήσεις των IDF κατά του Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες» στον πόλεμο και ότι το πολιτικό σύστημα βρίσκεται «ενωμένο πίσω από τους πιλότους και τις δυνάμεις ασφαλείας».

Όπως ίσως γνωρίζετε το @IsraelinGreece @Israel απολαμβάνει μία από τις πιο ζωντανές και λειτουργικές Δημοκρατίες στον πλανήτη. Μεταξύ τους τα κόμματα έχουν τεράστιες πολιτικές συγκρούσεις και ορισμένες φορές μας αφήνουν και εμάς άφωνους ως προς την σφοδρότητα τους. Ειδικά… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 3, 2026