Συγκινημένος ο Κύπριος δημοσιογράφος, Ιγνατίου: «Μόνο ευγνωμοσύνη για την Ελλάδα» μετά την αποστολή βοήθειας

Η προχθεσινή επίθεση με drone στις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι προκάλεσε έντονη ανησυχία στην Κύπρο, όμως η άμεση αντίδραση της Ελλάδας δημιούργησε ένα κύμα συγκίνησης και ανακούφισης. Στην εκπομπή Πρώτη Εικόνα, ο Κύπριος δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου δεν μπόρεσε να κρύψει τη φόρτισή του μιλώντας για την ελληνική στήριξη προς την πατρίδα του.

Ο ίδιος τόνισε πως «μόνο ευγνωμοσύνη» αισθάνεται για την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι για τους Κύπριους οι μνήμες του 1974 και των επόμενων δεκαετιών παραμένουν ζωντανές.

«Αυτή τη στιγμή που κινδυνεύει η Κύπρος, η Ελλάδα είναι εκεί και θα την θωρακίσει και θα την προστατεύσει», είπε με εμφανή συγκίνηση. Η άφιξη των ελληνικών F‑16 και η αποστολή φρεγατών Η συγκίνηση αυτή συνδέεται άμεσα με τις σημερινές εξελίξεις.

Τα ελληνικά μαχητικά F‑16 προσγειώθηκαν στην Κύπρο, όπως είχε ανακοινώσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σε βίντεο που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, καταγράφεται η άφιξή τους, με τα αεροσκάφη να αναλαμβάνουν ρόλο ενίσχυσης της άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, ο κ. Δένδιας ανακοίνωσε την άμεση αποστολή της φρεγάτας «Κίμων» και δεύτερης ελληνικής φρεγάτας εξοπλισμένης με το σύστημα «Κένταυρος», στο πλαίσιο της απόφασης του ΚΥΣΕΑ για ενίσχυση της κυπριακής ασφάλειας.