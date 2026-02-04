Αντετοκούνμπο: Η ανάρτηση πριν εκπνεύσει η trade deadline

Η προθεσμία των ανταλλαγών στο NBA εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου για τις ομάδες που καλούνται να ολοκληρώσουν τις κινήσεις τους ενόψει της τελικής ευθείας της regular season.

Η τελευταία εξέλιξη σε ό,τι αφορά τους «μνηστήρες» για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν η πληροφορία που μετέδωσε ο Μαρκ Στάιν σχετικά με το «πακέτο» που δίνουν οι Γουόριορς στο Μιλγουόκι, προσφέροντας τον Ντρέιμοντ Γκριν, τον Τζόναθαν Κουμίνγκα, τον Μπράντον Ποντζιέμσκι, καθώς και draft picks α’ γύρου για τον Greek Freak.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr