Επιμένει η Λατινοπούλου: «Έχω ζητήσει θανατική ποινή για τους διακινητές λαθρομεταναστών»

Στις θέσεις της για το Μεταναστευτικό αναφέρθηκε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, περιγράφοντας τα μέτρα που θα εφάρμοζε εάν αναλάμβανε το αρμόδιο υπουργείο.

Μεταξύ αυτών, επανέλαβε την πρότασή της για την επιβολή θανατικής ποινής στους λαθροδιακινητές, σημειώνοντας ότι την έχει ήδη καταθέσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σε συνέντευξή της στο Mega, η κ. Λατινοπούλου δήλωσε ότι βασική προτεραιότητά της θα ήταν να καταστεί σαφές σε διεθνές επίπεδο πως όποιος επιχειρεί να εισέλθει παράνομα στη χώρα θα συλλαμβάνεται και θα μεταφέρεται σε κλειστά κέντρα φιλοξενίας σε ακατοίκητα νησιά. Όπως ανέφερε, πρόκειται για αυτονόητο και λογικό μέτρο σε ένα κράτος που σέβεται τους πολίτες του, διευκρινίζοντας ότι οι παράτυποι μετανάστες δεν θα λαμβάνουν επιδόματα ή παροχές στέγασης.

Παράλληλα, υποστήριξε την ανάγκη επιβολής ιδιαίτερα αυστηρών ποινών στους λαθροδιακινητές, φτάνοντας –όπως είπε– ακόμη και στη θανατική ποινή. Υποστήριξε ότι τα φαινόμενα εγκληματικότητας, η αύξηση των γκέτο και η ενίσχυση του Ισλάμ στην Ευρώπη δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με ήπια μέτρα.

Η κ. Λατινοπούλου επέμεινε επίσης στη χρήση του όρου «λαθρομετανάστες», υποστηρίζοντας ότι όποιος εισέρχεται παράνομα σε μια χώρα εμπίπτει σε αυτόν τον χαρακτηρισμό.

Απαντώντας στις αντιρρήσεις του δημοσιογράφου Τάκη Χατζή για τη ρητορική της, ανέφερε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχθεί ανεξέλεγκτα μεταναστευτικές ροές, σημειώνοντας πως ούτε οι ίδιοι οι Έλληνες πολίτες –και ιδιαίτερα τα παιδιά– ζουν υπό ιδανικές συνθήκες, και διερωτήθηκε εάν η χώρα μπορεί να λειτουργεί ως πέρασμα για όποιον επιθυμεί να εισέλθει.