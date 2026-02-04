Η νέα σπόντα για το Καλημέρα Ελλάδα του αγανακτισμένου Γιώργου Λιάγκα

Ο Γιώργος Λιάγκας «ξαναχτυπά» με αιχμηρή ατάκα προς την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα». Φέρεται πως είναι η δεύτερη φορά συνεχόμενα που η ώρα έναρξης της εκπομπής του έχει καθυστερήσει, λόγω της προηγούμενης ενημερωτικής.

Συγκεκριμένα, ήδη από το πρώτο λεπτό του «Πρωινού» του ANT1 ο παρουσιαστής ανέφερε: ««Καλημέρα! Αργήσαμε και σήμερα… Δεν πειράζει! Τι είχες Γιάννη… Τι είχες Γιώργο, τι είχες πάντα… Καλώς ήρθατε στην αγαπημένη σας τηλεοπτική συνήθεια στο Πρωινό του ΑΝΤ1… Εννιά και κάτι με δώδεκα και είκοσι κάθε μέρα» σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας.

Υπενθυμίζεται ότι, ξανά ο Γιώργος Λιάγκας είχε κάνει αντίστοιχο σχόλιο λέγοντας πριν ημέρες: ««Καλημέρα. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν οφείλεται σε μας, αλλά στην προηγούμενη εκπομπή».

