Η τηλεθέαση από τα παλιά για το χθεσινό MasterChef που δικαιώνει τη φετινή αλλαγή

Ο ανταγωνισμός έχει χτυπήσει «κόκκινο» στην prime time ζώνη μιας και αυτή την εβδομάδα έχουμε και τις τελευταίες πρεμιέρες από σειρές μυθοπλασίας, ενώ ταυτόχρονα «τρέχουν» το MasterChef και το Survivor, με το πρώτο χθες να χτυπάει υψηλά ποσοστά τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό και να αφήνει πίσω όλα τα άλλα προγράμματα.

Αναλυτικότερα το MasterChef, το οποίο βρίσκεται στον δέκατο επετειακό του κύκλο και επέστρεψε στο Star με αλλαγές που έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού, σημείωσε μέσο όρο 15,7%, ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Άγιος Έρωτας με 13,8% και τρίτο ήρθε το Μια Νύχτα Μόνο με 11,6%.

Ακολούθησαν το Porto Leone με 11,3%, το Grand Hotel με 8,9%, η Γη της Ελιάς με 7,2%, το Γιατί Ρε Πατέρα; με 7%, το Survivor με 7%, το Παιδί με 3,1%, το Real View με 2,7% και το Καλά Θα Πάει κι Αυτό με 1,6%.

Όσον αφορά τώρα το γενικό σύνολο, εκεί η μυθοπλασία ήταν η μεγάλη νικήτρια με το MasterChef να «προσγειώνεται» στην 6η θέση της κατάταξης και να ακολουθεί το Survivor με μονοψήφιο ποσοστό.

Την πρωτιά στη συγκεκριμένη κατηγορία κοινού κέρδισε ο Άγιος Έρωτας με μέσο όρο 17,1%, δεύτερο ήρθε το Μια Νύχτα Μόνο με 15,5% και τρίτη η Γη της Ελιάς με 14,3%.

Ακολούθησαν το Porto Leone με 14,2%, το Grand Hotel με 13,8%, το MasterChef με 11,4% και το Survivor με 8,8%, το Γιατί ρε Πατέρα; με 7%, το Παιδί με 2,9%, το Real View με 2% και τέλος, το Καλά Θα Πάει κι Αυτό με 1,6%.