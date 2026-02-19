Αντετοκούνμπο: «Αν ήταν αποκλειστικά δική μου απόφαση, ίσως να είχα ήδη φύγει από τους Μπακς»

Στο πλαίσιο του NBA All Star Game 2026 ο Γιάννης Αντετονκούμπο, παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της Cosmote TV και αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να φύγει από του Μιλγουόκι Μπακς.

Ο διεθνής «αστέρας» των... ελαφιών τόνισε πως αν ήταν στο χέρι του, μπορεί να είχε ήδη αποχωρήσει από τον σύλλογο τον οποίο βρίσκεται από το 2013, ενώ πρόσθεσε πως όταν θα γίνει free agent θα αποφασίσει εκείνος για τον εαυτό του.

