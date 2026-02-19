Αντετοκούνμπο: «Αν ήταν αποκλειστικά δική μου απόφαση, ίσως να είχα ήδη φύγει από τους Μπακς»

Στο πλαίσιο του NBA All Star Game 2026 ο Γιάννης Αντετονκούμπο, παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της Cosmote TV και αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να φύγει από του Μιλγουόκι Μπακς.
Ο διεθνής «αστέρας» των... ελαφιών τόνισε πως αν ήταν στο χέρι του, μπορεί να είχε ήδη αποχωρήσει από τον σύλλογο τον οποίο βρίσκεται από το 2013, ενώ πρόσθεσε πως όταν θα γίνει free agent θα αποφασίσει εκείνος για τον εαυτό του.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Βιολάντα: Έφεση στην απόφαση προφυλάκισης από τον ιδιοκτήτη - Σε ποιους ρίχνει τις ευθύνες
- Αυστρία: Ορειβάτης εγκατέλειψε τη σύντροφό του στα 3.798 μέτρα - Η επιστολή μετά τον θάνατο της
- Δένδιας: «Τέλος στη θητεία - παρωδία - Έχουμε ζωντανή απειλή» - Τι αλλάζει με την Ατζέντα 2030
- Πρίγκιπας Άντριου: Το στοιχείο που αν επαληθευτεί μπορεί να οδηγήσει τον βασιλιά Κάρολο σε παραίτηση
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.