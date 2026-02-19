Την πρόθεσή του να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκιση του εντολέα του, ο οποίος κατηγορείται για ενδεχόμενο δόλο σχετικά με τη φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου, γνωστοποίησε ο συνήγορος του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα».

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο κατηγορούμενος έχει ήδη μεταφερθεί στις φυλακές Τρικάλων, έπειτα από πολύωρη απολογία για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να απέδωσε ευθύνες στους επιστήμονες που είχαν εγκρίνει τις σχετικές άδειες, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ενημερώθηκε με σημαντική καθυστέρηση για το ζήτημα της οσμής.

Διαβάστε ακόμα: Προσωρινά κρατούμενος ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα: «Δεν είχα ιδέα» - Τι υποστήριξε στη μαραθώνια απολογία του

Σε δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό «Ζυγός» Τρικάλων, ο δικηγόρος του τόνισε ότι δεν προκύπτει κανένας δόλος από την πλευρά του εντολέα του. Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ο κατηγορούμενος επαναλάμβανε ότι είναι συγκλονισμένος από τις συνέπειες της έκρηξης και ότι δεν είχε γνώση οποιουδήποτε κινδύνου, ούτε για ενδεχόμενη διαρροή προπανίου ή διάβρωση υπόγειου σωλήνα. Υποστήριξε ακόμη πως ζητήματα τεχνικής φύσεως εμπίπτουν στην αρμοδιότητα μηχανολόγων, αρχιτεκτόνων, ηλεκτρολόγων και υδραυλικών, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να ενημερώνουν προσωπικά τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Ο συνήγορος μετέφερε επίσης τους ισχυρισμούς που, σύμφωνα με τον ίδιο, διατύπωσε ο κατηγορούμενος τόσο στο απολογητικό του υπόμνημα όσο και κατά την εξέτασή του από τον ανακριτή.

Διαβάστε ακόμα: Έξω φρενών η Τζίμα με τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα: «Δεν μπορούσε να ασχοληθεί με τους χώρους φαντάσματα;»

Την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη είχε ζητήσει πρώτη η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τρικάλων, Ευτυχία Μελετοπούλου, με τον ανακριτή να συμφωνεί και τη διαδικασία να ολοκληρώνεται το βράδυ της Τετάρτης (18/02).

Η υπεράσπιση αναμένεται, μόλις παραλάβει τα σχετικά πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών, να καταθέσει έφεση κατά της προσωρινής κράτησης, ζητώντας την αποφυλάκιση του εργοστασιάρχη.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι τα στοιχεία της δικογραφίας θεωρούνται ιδιαίτερα επιβαρυντικά, καθώς φέρεται να αποδεικνύουν ότι ο κατηγορούμενος είχε ενημερωθεί για τη μυρωδιά, παρά τους ισχυρισμούς του ότι έλαβε γνώση του ζητήματος μόλις τις τελευταίες ημέρες πριν από την έκρηξη.