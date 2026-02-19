Αυστρία: Ορειβάτης εγκατέλειψε τη σύντροφό του στα 3.798 μέτρα - Η επιστολή μετά τον θάνατο της

Μόλις πριν ένα μήνα, τον Ιανουάριο του 2026, μια βόλτα για ορειβασία κατέληξε σε εφιάλτη. Ένας έμπειρος λάτρης της υπαίθρου, φέρεται να άφησε την κοπέλα του να «παγώσει μέχρι θανάτου» στην πλαγιά ενός βουνού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Bild, όλα ξεκίνησαν όταν η 33χρονη Κέρστιν Γκούρτνερ οδηγήθηκε από τον ορειβάτη φίλο της σε μια βραδινή ανάβαση στο βουνό Γκρόσγκλοκνερ της Αυστρίας, ύψους 12.460 ποδιών ή αλλιώς 3.798 μέτρων, εν μέσω παγωμένων χειμερινών συνθηκών, με τις θερμοκρασίες να πέφτουν πάνω από - 20 βαθμούς κελσίου, καθώς προχωρούσαν με δυσκολία προς την κορυφή.

Αλλά όταν βρίσκονταν μόλις 45 μέτρα από την κορυφή, στις 8:50 μ.μ. στις 18 Ιανουαρίου, η άπειρη και κακώς εξοπλισμένη Γκούρτνερ κατέρρευσε καθώς μπερδεύτηκε και υπέστη υποθερμία λόγω του αρκτικού καιρού, τη στιγμή που οι άνεμοι έπληξαν την πλαγιά

Ώρες αργότερα, ο φίλος της φέρεται να την άφησε στην κορυφή του βουνού και άρχισε την κατάβασή του, μια τραγική στιγμή που καταγράφηκε σε κάμερες web καθώς ένα φως κατέβαινε το βουνό, αφού είχαν ανέβει δύο.

Το σημείωμα μετά θάνατον

Σε ένα ανατριχιαστικό αφιέρωμα που γράφτηκε μετά το περιστατικό, ο σύντροφός της είπε ότι «πονάει απίστευτα πολύ» για το γεγονός.

Σύμφωνα με την Bild, το πλήρες αφιέρωμα που άφησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει: «Μου λείπεις τόσο πολύ. Πονάς τόσο απίστευτα. Για πάντα στην καρδιά μου. Χωρίς εσένα, ο χρόνος είναι άνευ νοήματος», δήλωσε ενώ συνυπέγραψε επίσης τη νεκρολογία των γονιών της.

Ωστόσο, τώρα κατηγορείται σε σχέση με τον θάνατό της στις αρχές του έτους, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας αφού άφησε την Γκούρτνερ στην πλαγιά του βουνού.

Οι εισαγγελείς λένε ότι ο έμπειρος ορειβάτης απέτυχε με πολλούς τρόπους να προστατεύσει τη ζωή της συνρτόφου του, από το να ξεκινήσει την πεζοπορία χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό μέχρι το να μην σημάνει προσγείωση ενός ελικοπτέρου διάσωσης μερικές ώρες αφότου είχαν μπλέξει σε μπελάδες.

Αυτό το ελικόπτερο πέταξε πάνω από το ζευγάρι σε κάποιο σημείο, καθώς οι ομάδες διάσωσης αντιλήφθηκαν ότι κάποιος ήταν παγιδευμένος στο βουνό. Οι προσπάθειες επικοινωνίας με τον άνδρα απέτυχαν καθώς το τηλέφωνό του ήταν απενεργοποιημένο.

Περίπου 90 λεπτά αργότερα, στις 00:30, ενημερώθηκε η Αστυνομία των Άλπεων και λίγο μετά τις 2 π.μ., κάνει την κατάβαση από το βουνό μόνος του.