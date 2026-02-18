Πρίγκιπας Άντριου: Το στοιχείο που αν επαληθευτεί μπορεί να οδηγήσει τον βασιλιά Κάρολο σε παραίτηση

Η σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου για την εμπλοκή του στην υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν έχει στρέψει όλα τα βλέμματα στο Παλάτι.

Ο έκπτωτος πρίγκιπας της Βρετανίας συνελήφθη ως ύποπτος για κατάχρηση δημοσίου αξιώματος.

Οι ραγδαίες εξελίξεις έρχονται μετά την ανακοίνωση της Αστυνομίας της Κοιλάδας του Τάμεση ότι εξετάζει μια καταγγελία σχετικά με την φερόμενη κοινοποίηση εμπιστευτικού υλικού από πλευράς του στον παιδοβιαστή Τζέφρι Επστάιν.

Διαβάστε ακόμα: Συνελήφθη ο πρίγκιπας Άντριου για την υπόθεση Επστάιν

Υπενθυμίζεται ότι στα τελευταία αρχεία Επστάιν που δόθηκαν στη δημοσιότητα περιλαμβάνονται ακόμη σοκαριστικές φωτογραφίες του Άντριου που τον δείχνουν γονατισμένο δίπλα σε μια γυναίκα που είναι ξαπλωμένη στο πάτωμα, αλλά και άλλες που φαίνεται να δείχνουν ότι οι παιδεραστές Τζέφρι Έπσταϊν και Γκισλέιν Μάξγουελ, είχαν μέσω του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ πρόσβασή στη βρετανική υψηλή κοινωνία.

Επιπλέον, υπό αξιολόγηση βρίσκονται από τη βρετανική αστυνομία οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα αρχεία του Τζέφρι Επστάιν, σύμφωνα με τις οποίες γυναίκες διακινούνταν αεροπορικώς προς τη Βρετανία, καθώς και οι διασυνδέσεις του πρίγκιπα Άντριου με τις συγκεκριμένες πτήσεις.

Η εμπλοκή του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ στα αρχεία του Επστάιν είναι πολλαπλή και το σκάνδαλο γύρω από αυτόν είναι τεράστιο, ειδικά μετά τις εξελίξεις.

Θα μπορούσε να οδηγήσει όλο αυτό ακόμα και σε κατάρρευση της μοναρχίας στη Βρετανία;

Διαβάστε ακόμα: Υπόθεση Επστάιν: Η αστυνομία αξιολογεί ισχυρισμούς ότι πτήσεις προς Βρετανία διακίνησαν θύματά του

Τι λένε οι ειδικοί για την πιθανότητα κατάρρευσης της μοναρχίας στη Βρετανία

Σύμφωνα με τον ειδικό σε θέματα βασιλικής μοναρχίας, Άντριου Λόoυνι ο οποίος μίλησε στο TalkTV πριν από τη σύλληψη του Άντριου, ο βασιλιάς Κάρολος θα μπορούσε να οδηγηθεί σε παραίτηση από τον θρόνο αν προκύψει μέσα από την έρευνα μια ακόμη σοκαριστική και κρίσιμη λεπτομέρεια: ότι υπήρχε με κάποιο τρόπο συγκάλυψη από το παλάτι.

«Πιστεύω ότι ο βασιλιάς Κάρολος πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι θα συνεργαστεί πλήρως και θα επιτρέψει στο προσωπικό του να καταθέσει στην αστυνομία, παρέχοντας όλη την εσωτερική αλληλογραφία, όλες τις καταγγελίες που έγιναν για τον Άντριου, καθώς και κάθε υλικό που χρειάζονται οι Αρχές για να διεξαγάγουν μια ουσιαστική έρευνα».

Ερωτηθείς, για το αν όλο αυτό μπορεί να απειλήσει τη βρετανική μοναρχία, ο Λόουνι εξέφρασε την άποψη ότι θα υπάρξουν φωνές που θα ζητήσουν ριζική ανανέωση.

«Θεωρώ ότι η κατάσταση θα ήταν πολύ σοβαρή. Πιστεύω ότι τότε θα υπάρξουν φωνές που θα ζητούν ριζική ανανέωση. Δεν νομίζω ότι ο πρίγκιπας Γουίλιαμ εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτό το σκάνδαλο, και εκτιμώ ότι θα αυξηθούν οι εκκλήσεις προς τον βασιλιά να παραιτηθεί».

Επιπλέον ο Λόουνι έχει αναφέρει πως η βασιλεία του Καρόλου θα καθοριστεί από τη θέση που θα κρατήσει τονίζοντας ότι πρέπει να είναι ειλικρινής για όσα ήταν γνωστά και να παραδώσει «καθαρή σελίδα» στον Γουίλιαμ. Τόνισε επιπλέον ότι αν ο Κάρολος δείξει προστατευτικός ως προς τον αδελφό του αυτό θα είναι πρόβλημα και σίγουρα θα οδηγήσει σε μείωση της δημοτικότητας της βασιλείας.

Η θέση που πήρε ο Κάρολος μετά τη σύλληψη του Άντριου

Πράγματι, μπροστά στο σκάνδαλο της σύλληψης του αδελφού του, ο βασιλιάς Κάρολος αποστασιοποιείται βάζοντας μπροστά τον νόμο και την απόδοση δικαιοσύνης και επαναλαμβάνει ότι θα βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια διαλεύκανσης των κατηγοριών.

Διαβάστε ακόμα: Φειδωλός ο βασιλιάς Κάρολος για σύλληψη Άντριου: «Ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο του»

Η σύνδεση με τον Επστάιν αντί να ξεθωριάζει εντείνεται

Για το αν μπορεί να πλήξει τη βρετανική μοναρχία απαντά και ο ειδικός επί θεμάτων της βασιλικής οικογένειας στη Daily Mail Ρόμπερτ Τζόμπσον αναφέροντας ότι αν και αυτή έχει επιβιώσει από τον θάνατο της Νταϊάνα, την αποχώρηση του Χάρι και της Μέγκαν και άλλες παλαιότερες κρίσεις, η σύνδεση με τον Επστάιν αντί να ξεθωριάζει, εντείνεται.

Αναφέρεται ακόμη στην υπόθεση της εξωδικαστικής ρύθμισης με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε και τα χρήματα που έλαβε, ως μια υπόθεση που αποκτά νέα διάσταση, ως προς το κατά πόσο εξαγοράστηκε η σιωπή της ως προς τον Άντριου.

Διαβάστε επίσης: Κατάχρηση δημοσίου αξιώματος: Τι σημαίνει η κατηγορία του πρίγκιπα Άντριου και τι ποινή επιφέρει

Επιπροσθέτως αναφέρει πως: «Αν απαγγελθούν επισήμως κατηγορίες στον Άντριου, το νομικό τοπίο θα γίνει επικίνδυνο με τρόπους που σπάνια συζητούνται δημόσια. Αν ισχυριζόταν ότι είχε ενημερώσει τον βασιλιά για οποιοδήποτε μέρος της συμπεριφοράς του, οι συνέπειες θα ήταν τόσο συνταγματικές όσο και ποινικές. Ο Κάρολος δεν μπορεί να καταθέσει στα δικά του δικαστήρια».

Επισημαίνει επίσης πως η προγενέστερη κίνηση του Καρόλου να αφαιρέσει από τον αδελφό του τους τίτλους ήταν μια προσπάθεια για διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στον Άντριου και τον Οίκο του Γουίνδσορ, η οποία δεν λειτούργησε και πως ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είχε κόψει εντελώς τους δεσμούς με τον θείο του.

Επιπλέον κάνει λόγο και στις πιέσεις από τις ΗΠΑ μπροστά στην επικείμενη επίσκεψη του Καρόλου λέγοντας ότι ο βουλευτής Ro Khanna έχει ήδη δηλώσει δημοσίως ότι ο βασιλιάς «οφείλει να απαντήσει τι γνώριζε για τον Άντριου» και προειδοποιήσει ότι η ίδια η μοναρχία θα μπορούσε να καταρρεύσει αν δεν το κάνει.

Καταλήγει τέλος στο ότι: Η μοναρχία είναι ένα παράδοξο οικοδόμημα, «εύθραυστο» και «παρωχημένο» και εξαρτάται πλήρως από την εμπιστοσύνη του κόσμου την οποία πρέπει να κερδίζει διαρκώς αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Άντριου δεν μπορεί να εξακολουθεί να θεωρείται ότι έχει προνόμια, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.