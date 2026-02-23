Μενού

Αντετοκούνμπο: NBA Insider δίνει νέα διάσταση στο μέλλον του - Στο κάδρο οι Νετς

Η υπόθεση «Γιάννης Αντετοκούνμπο» δεν έχει κλείσει, με νέα δεδομένα να έρχονται στο προσκήνιο για το μέλλον του στους Μπακς και την καλοκαιρινή περίοδο των μεταγραφών.

antetokounmpo
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. | AP Photo/Michael Conroy
Η συζήτηση γύρω από το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο μπορεί να κόπασε μετά το trade deadline της 5ης Φεβρουαρίου, όμως το καλοκαίρι προμηνύεται «καυτό» για τον Έλληνα σταρ των Μπακς.

Σύμφωνα με τον NBA insider, Τζέικ Φίσερ, του «The Stein Line», ολοένα και περισσότερες... φωνές μέσα στη λίγκα εκτιμούν ότι ο δύο φορές MVP δύσκολα θα παραμείνει στάσιμος στο Μιλγουόκι, αν παρουσιαστεί ευκαιρία να ενταχθεί σε μια ομάδα διεκδικήτρια του τίτλου.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

