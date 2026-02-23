Αντετοκούνμπο: NBA Insider δίνει νέα διάσταση στο μέλλον του - Στο κάδρο οι Νετς

Η συζήτηση γύρω από το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο μπορεί να κόπασε μετά το trade deadline της 5ης Φεβρουαρίου, όμως το καλοκαίρι προμηνύεται «καυτό» για τον Έλληνα σταρ των Μπακς.
Σύμφωνα με τον NBA insider, Τζέικ Φίσερ, του «The Stein Line», ολοένα και περισσότερες... φωνές μέσα στη λίγκα εκτιμούν ότι ο δύο φορές MVP δύσκολα θα παραμείνει στάσιμος στο Μιλγουόκι, αν παρουσιαστεί ευκαιρία να ενταχθεί σε μια ομάδα διεκδικήτρια του τίτλου.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Ο Γιώργος Δημητριάδης στο Reader: «Βγάζοντας καινούρια μουσική νομίζω ότι εξαγοράζω τον θάνατο»
- Καθαρά Δευτέρα: Πωλητής χαρταετών κλείνει 20 χρόνια στο πόστο του στο Παγκράτι - «Δίνουμε χαρά στα παιδάκια»
- Μπέσσυ Μάλφα, Δημήτρης Μπάσης, Αποστολία Ζώη: Είστε σίγουροι ότι ξέρετε τα πραγματικά τους ονόματα;
- Γιάμαλη για Γεωργιάδη: «Προσπαθεί να γυρίσει την μπιφτέκα - Δεν είστε η Ντέπυ Γκολεμά, απαντήστε»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.