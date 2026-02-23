Μεξικό: Βυθισμένο στο χάος από τη δολοφονία του Ελ Μέντσο - Φόβοι για πόλεμο αντιποίνων από το καρτέλ

Στο χάος έχει βυθιστεί το Μεξικό, μετά τη δολοφονία του «Ελ Μέντσο», αρχηγού του Jalisco New Generation, ενός από τα μεγαλύτερα και σκληρότερα καρτέλ της χώρας.

Οδοφράγματα, φωτιές, ανταλλαγή πυροβολισμών με τις δυνάμεις καταστολής, εγκλωβισμένοι τουρίστες, εκκλήσεις για παραμονή στα σπίτια, ακυρωμένοι ποδοσφαιρικοί αγώνες και φερόμενος «εμφύλιος» εντός του καρτέλ είναι το σκηνικό που βιώνει η χώρα της Κεντρικής Αμερικής τα τελευταία 24ωρα.

Παράλληλα, η Μεξικανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανέβαλε τέσσερις αγώνες την Κυριακή, εν μέσω του νέου κύκλου βίας που ακολούθησε τη δολοφονία του «Ελ Μέντσο» από τον στρατό.

Violence erupts in Mexico after army kills Jalisco drug cartel leader 'El Mencho'. Read more here: https://t.co/5pEI8F3i2k pic.twitter.com/uR4oFSuu6G — The Associated Press (@AP) February 23, 2026

Η αμερικανική πρεσβεία στο Μεξικό καλεί τους πολίτες να «παραμείνουν στα σπίτια τους»

Σύμφωνα με το CNN, η αμερικανική πρεσβεία και τα προξενεία των ΗΠΑ στο Μεξικό καλούν τους πολίτες τους να παραμείνουν στα σπίτια τους εν μέσω «συνεχιζόμενων επιχειρήσεων ασφαλείας και σχετικών οδοφραγμάτων και εγκληματικών δραστηριοτήτων», μετά τις αναταραχές που προκάλεσε η δολοφονία του Νεμέσιο «Ελ Μέντσο» Οσεγκέρα Σερβάντες.

Το προσωπικό της αμερικανικής κυβέρνησης σε διάφορες περιοχές της χώρας θα εργαστεί από το σπίτι σήμερα, ανέφερε η πρεσβεία, προσθέτοντας ότι οι Αμερικανοί πολίτες «πρέπει να κάνουν το ίδιο».

Πόλεις στο εσωτερικό της πολιτείας Χαλίσκο, όπως το Puerto Vallarta, η Chapala και η Guadalajara, ήταν μεταξύ αυτών που επηρεάστηκαν από τις αναταραχές, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η οποία ανέφερε επίσης πόλεις στις πολιτείες Baja California, Quintana Roo, Nayarit και Sinaloa.

Οι λειτουργίες των διοδίων στην Πουέμπλα, το Γκερέρο, το Ταμαουλίπας, το Ναγιαρίτ, το Σαν Λουίς Ποτόσι, την Τιχουάνα, το Κερετάρο, το Βερακρούζ και το Μαζατλάν «περιορίστηκαν προσωρινά», σύμφωνα με την ανακοίνωση, λόγω «αποκλεισμών που έχουν επηρεάσει τους αυτοκινητιστές».

Momentos en que la @GN_MEXICO_ llega al lugar donde fueron emboscados los compañeros de la Guardia Nacional, por los Sicarios.



QEPD nuestros hermanos de la @GN_MEXICO_ pic.twitter.com/JQvxZQvG7n — EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y GUARDIA NACIONAL México (@EJTO_FAM_GN) February 23, 2026

Αργά το βράδυ της Κυριακής 22/2, το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Μεξικού ανακοίνωσε ότι τα περισσότερα οδοφράγματα είχαν απομακρυνθεί και οι κύριες οδοί είχαν ξανανοίξει μετά από κύματα βίας.

Η αμερικανική πρεσβεία συνέστησε στους πολίτες της να «αναζητήσουν καταφύγιο και να περιορίσουν στο ελάχιστο τις περιττές μετακινήσεις», καθώς και να «αποφύγουν τις περιοχές όπου διεξάγονται επιχειρήσεις των αρχών επιβολής του νόμου».

Οι Αμερικανοί θα πρέπει επίσης να παρακολουθούν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για ενημερώσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών, ανέφερε.

Αρκετές χώρες εξέδωσαν προειδοποιήσεις και οδηγίες προς τους πολίτες τους μετά την έκρηξη της βίας.

Προς «εμφύλιο» το καρτέλ Jalisco New Generation;

Με τον θάνατο του «Ελ Μέντσο», το καρτέλ Jalisco New Generation φέρεται να βρίσκεται αντιμέτωπο με διαμάχη για τη διαδοχή, σύμφωνα με τον σύμβουλο ασφαλείας David Saucedo, με έδρα το Μεξικό.

Η γραμμή διαδοχής του καρτέλ έχει διακοπεί, δήλωσε ο Saucedo στο CNN. Ο γιος του «Ελ Μέντσο», Ρούμπεν Οσεγκέρα Γκονζάλες, αλλιώς «Ελ Μεντσίτο», βρίσκεται φυλακισμένος στις ΗΠΑ, αφήνοντας μόνο έναν αδελφό και έναν θετό γιο, ο οποίος, σύμφωνα με τον Saucedo, «εξακολουθεί να μην έχει επιρροή μεταξύ των άλλων διοικητών του καρτέλ».

Αυτό το κενό ηγεσίας θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν εσωτερικό πόλεμο, όπως η σύγκρουση που ξέσπασε στο καρτέλ Σιναλόα όταν αντιμετώπισε ένα κενό εξουσίας μετά τη σύλληψη του Ismael «El Mayo» Zambada το 2024.

Η σύγκρουση στο Σιναλόα τροφοδοτήθηκε από την έλλειψη σαφούς διαδόχου από την οικογένεια, καθώς η ηγεσία του καρτέλ ακολουθεί συχνά ένα δυναστικό μοτίβο – περνώντας από πατέρες σε γιους, αδέλφια ή ξαδέλφια.

Χωρίς ένα μέλος της οικογένειας Οσεγκέρα ως σαφή διάδοχο, «είναι πιθανό ένας από τους τέσσερις ή πέντε κορυφαίους διοικητές να αναδειχθεί ως ο επόμενος ηγέτης», είπε ο Saucedo.

Ο ίδιος σημείωσε ότι, ενώ είναι πιθανή μια βίαιη διαμάχη για τη διαδοχή, οι διοικητές του καρτέλ θα μπορούσαν επίσης να διαπραγματευτούν μια ομαλή μετάβαση της εξουσίας.

Μεταξύ των υποψηφίων, ο Saucedo ανέφερε τους Ricardo Ruiz Velasco («El Doble R»), Audias Flores («El Jardinero» ή «Ο Κηπουρός»), έναν άλλο γνωστό ως «El Sapo» και μια τέταρτη προσωπικότητα – τον πρώην επικεφαλής ασφαλείας του «Ελ Μέντσο» – για τον οποίο λίγα είναι γνωστά.

Έκθεση του Σεπτεμβρίου 2025 της Διεύθυνσης Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ ταυτοποίησε τον El Sapo ως Hugo Mendoza Gaytan και ανέφερε επίσης τον θετό γιο του Οσεγκέρα , Χουάν Κάρλος Βαλένσια Γκονζάλες («El Pelon»), και τον γαμπρό του, Χούλιο Αλμπέρτο Καστίγιο Ροντρίγκες («El Chorro»), ως μέλη της ηγεσίας του καρτέλ.

Αντίποινα

Ο θάνατος του «Ελ Μέντσο» ενδέχεται να προκαλέσει ένα νέο κύμα βίας σε ολόκληρο το Μεξικό, προειδοποιεί επίσης David Saucedo. Η βία μπορεί να είναι αντίποινα για την κυβερνητική επιχείρηση που τραυμάτισε θανάσιμα τον αρχηγό του καρτέλ Jalisco New Generation.

«Αυτό δεν φαινόταν να είναι απλώς μια επιχείρηση για τη σύλληψη του "Ελ Μέντσο", αλλά για την εξόντωσή του, για τη χρήση θανατηφόρας βίας για να τον εξουδετερώσουν», είπε ο Saucedo.

«Στον υπόκοσμο του εγκλήματος, τέτοιες ενέργειες δεν αγνοούνται απλά. Η αντίδραση είναι αυτή που βλέπουμε τώρα: ναρκοτρομοκρατία, αποκλεισμοί και πυρκαγιές σε παντοπωλεία σε όλο το Μεξικό», είπε ο εμπειρογνώμονας.

Παρά τη δήλωση του υπουργείου Άμυνας που περιγράφει την επιχείρηση ως σύλληψη βάσει πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν από τις μυστικές υπηρεσίες, ο Saucedo προειδοποιεί ότι ένας «ολικός πόλεμος κατά του μεξικανικού κράτους» παραμένει πιθανό σενάριο.

Εκτιμά ότι η τρέχουσα βία έχει ως στόχο να παραλύσει την οικονομική δραστηριότητα και να επιβάλει ένα κόστος στην εικόνα της κυβέρνησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Οδοφράγματα, ακυρώσεις πτήσεων και στη μέση τουρίστες

Σε ορισμένες πόλεις, οι τουρίστες και οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ στους οδηγούς φορτηγών δόθηκαν οδηγίες να ακολουθήσουν ασφαλείς διαδρομές ή να επιστρέψουν στα αμαξοστάσιά τους μέχρι να υποχωρήσει η βία.

Αρκετές αεροπορικές εταιρίες, μεταξύ των οποίων η Air Canada, η United Airlines και η Aeromexico, ακύρωσαν την Κυριακή τις πτήσεις τους προς το Πουέρτο Βαγιάρτα, μια παραθαλάσσια πόλη-θέρετρο όπου οι έκπληκτοι τουρίστες κινηματογράφησαν στήλες καπνού να υψώνονται στον ουρανό από τις πυρκαγιές.

Panic sets in as dark plumes of smoke rise over Guadalajara International Airport, after Mexican cartel boss 'El Mencho' was killed in a military raid pic.twitter.com/h02uz8aMTK — Reuters (@Reuters) February 23, 2026

Η έκρηξη βίας σε περισσότερες από έξι πολιτείες έφερε μια οικεία εικόνα στους Μεξικανούς, οι οποίοι έχουν περάσει δύο δεκαετίες παρακολουθώντας διαδοχικές κυβερνήσεις να πολεμούν τα καρτέλ ναρκωτικών, καταστρέφοντας μεγάλες εκτάσεις της χώρας.

Μέλος του καρτέλ Jalisco New Generation δήλωσε στο Reuters ότι οι πυρκαγιές και οι σποραδικοί πυροβολισμοί αποτελούσαν εκδίκηση για τη δολοφονία του «Ελ Μέντσο» από την κυβέρνηση και προειδοποίησε για περαιτέρω αιματοχυσία, καθώς διάφορες ομάδες προσπαθούν να πάρουν τον έλεγχο του καρτέλ του.

«Οι επιθέσεις ήταν εκδίκηση για το θάνατο του ηγέτη, αρχικά εναντίον της κυβέρνησης και από δυσαρέσκεια», δήλωσε το άτομο, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Αλλά αργότερα θα ακολουθήσουν οι εσωτερικές δολοφονίες, από τις ομάδες που κινούνται για να αναλάβουν τον έλεγχο», είπε επίσης.

Στην ακτή του Ειρηνικού του Μεξικού, πέντε ώρες οδικώς από τη στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη Tapalpa που εξόντωσε τον ηγέτη του ισχυρού καρτέλ Jalisco New Generation, οι έκπληκτοι λουόμενοι σε μια προβλήτα στο Πουέρτο Βαγιάρτα έβγαλαν τα κινητά τους για να τραβήξουν βίντεο με τα πυκνά κύματα καπνού που έκρυβαν τη θέα του γαλάζιου ωκεανού.

Ο Ντάνιελ Ντρόλετ, Καναδός που περνάει τον χειμώνα του στο Πουέρτο Βαγιάρτα εδώ και χρόνια, δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη ότι ανησυχεί για μια νέα εποχή βίας που ριζώνει στην τυπικά ήρεμη τουριστική ζώνη. «Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», είπε.

🚨BREAKING: Puerto Vallarta has ERUPTED into full-scale cartel violence following the reported killing of El Mencho, kingpin of the Jalisco New Generation Cartel (CJNG), by Mexican forces today.



Roads blocked with burning vehicles, car bombings reported, thick smoke over the… pic.twitter.com/G51fJ2W2eu — Walter Curt (@wcdispatch) February 22, 2026

Στην πολιτεία Χαλίσκο, οι αρχές ανέφεραν ότι ένοπλοι επιτέθηκαν σε μια βάση της στρατιωτικής αστυνομίας και της Εθνικής Φρουράς και συνέστησαν στους επισκέπτες να παραμείνουν μέσα στα ξενοδοχεία και να μην χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ένα πράσινο στρατιωτικό άρμα διέσχισε μια κατοικημένη γειτονιά στην πολιτεία Αγκουασκαλιέντες. Οδοφράγματα παρέλυαν την πολυσύχναστη εθνική οδό Μεξικό-Πουέμπλα. Στην πολιτεία Κολίμα, μέλη του καρτέλ που στεκόντουσαν σε φορτηγάκια μπλόκαραν έναν δρόμο.

Μια ομάδα του κλάδου των μεταφορών με φορτηγά δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι ήταν «βαθιά ανησυχημένη» από τη βία στον αυτοκινητόδρομο και συνέστησε στους φορτηγατζήδες να παραμείνουν σε ασφαλείς περιοχές ή να επιστρέψουν στις εγκαταστάσεις τους μέχρι να βελτιωθούν οι συνθήκες.

Η πολιτεία Guanajuato, προπύργιο του CJNG, ανέφερε 55 περιστατικά σε 23 δήμους, με 18 συλλήψεις, αλλά δήλωσε ότι μέχρι το βράδυ όλα τα περιστατικά ήταν υπό έλεγχο.

Ο Κάρλο Γκουτιέρεζ, που ζει στην Γκουανταλαχάρα, πρωτεύουσα της Χαλίσκο, δήλωσε ότι φίλοι του σε ομάδες WhatsApp ενθάρρυναν τον κόσμο να μείνει στο σπίτι. «Υπάρχει φόβος και μεγάλη προσοχή», είπε.

Οι αρχές δεν έχουν αναφερθεί σε θύματα πέραν των μελών του καρτέλ και των αξιωματούχων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης.

Προηγούμενες συλλήψεις και δολοφονίες μελών του καρτέλ έχουν οδηγήσει σε εκρήξεις βίας - είτε από μέλη που εκδικούνται τον νεκρό ηγέτη τους είτε από αντίπαλες συμμορίες που εισβάλλουν στο έδαφός τους - προκαλώντας χτις μεξικανικές αρχές δισταγμό πριν ξεκινήσουν μεγάλες εκστρατείες.