Για ποια γνωστή ηθοποιό έγραψαν οι Κατσιμιχαίοι το Ρίτα Ριτάκι

Ο δίσκος Ζεστά Ποτά που κυκλοφόρησε το 1985 ήταν η πρώτη δισκογραφική δουλειά για τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης για δύο από τους σημαντικότερους μουσικούς και τραγουδιστές της γενιάς τους, ενώ για πολλούς η συγκεκριμένη δουλειά είναι σταθμός για τη ροκ και έντεχνη σκηνή.

Οι αδερφοί Κατσιμίχα είχαν διακριθεί το 1982 στους Αγώνες ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας, που διοργάνωσε ο Μάνος Χατζιδάκις, έχοντας κερδίσει βραβείο για το τραγούδι τους «Μια βραδιά στο Λούκι». Το συγκεκριμένο κομμάτι συμπεριλήφθηκε στον πρώτο τους δίσκο, την παραγωγή του οποίου είχε αναλάβει ο Μανώλης Ρασούλης, και τόσο αυτό όσο και τα υπόλοιπα εννέα πλέον θεωρούνται κλασικά.

Περιλαμβάνονται κομμάτια όπως ο Φάνης, το Υπόγειο, τα Κορίτσια της Συγγνώμης και ένα πιο... ελαφρύ που έμελλε να γίνει μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι η δημοφιλέστερη, επιτυχίες τους. Το Ρίτα Ριτάκι.

Ιστορίες πίσω από τα τραγούδια

Πολλά από τα κομμάτια που περιέχει ο δίσκος αναφέρονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Για παράδειγμα το «Μια βραδιά στο Λούκι» είναι γραμμένο από τον Χάρη Κατσιμίχα για τη Ρενέ, μία κοπέλα που γνώρισε ένα βράδι στο θρυλικό ροκ μπαρ Λούκι, όπου τότε μάλιστα δούλευε ως μπάρμαν ο Νίκος Ζιώγαλας. Επίσης ο Φάνης, έχει ιδιαίτερη αφιέρωση προς τον Μάνο Ξυδούς.

Μια δική του, περίεργη, ιστορία κρύβει και το Ρίτα Ριτάκι, που παρότι δεν αναφέρεται σε κάποια αληθινή ιστορία, στην πραγματικότητα γράφτηκε για μία νεαρή ηθοποιό της δεκαετίας του '80. Ή για την ακρίβεια για τον ρόλο που εκείνη ενσάρκωνε σε ένα τηλεοπτικό σήριαλ της εποχής.

Ποια είναι η «Ρίτα»

Η έμπνευση στον Χάρη Κατσιμίχα ήρθε, λοιπόν, από ένα σήριαλ της κρατικής τηλεόρασης που παρακολουθούσε τότε. Πρόκειτaι για την «Απέναντι όχθη» όπου ο 45άρης πρωταγωνιστής που ενσάρκωνε ο Νικήτας Τσακίρογλου, είχε διάφορες περιπέτειες με τη νεαρή Σόνια, στον ρόλο της οποίας ήταν η Λίλα Καφαντάρη. Εκείνη, λοιπόν, είναι το κεντρικό πρόσωπο σε αυτό το τραγούδι.

Η Λίλα Καφαντάρη σε πρόσφατη φωτογραφία με την κόρη της, επίσης ηθοποιό, Ηλιάνα Μαυρομάτη | NDP Photos

«Η Ρίτα ήταν η ηρωίδα ενός σίριαλ των αρχών του 80, που παρακολουθούσε ο Χάρης μαζί με τη μάνα μου, γιατί αφορούσε την ιστορία μιας παλαβής 18χρονης η οποία είχε μια γελοία σχέση με έναν 45αρη. Το Ριτάκι ήταν η Λίλα Καφαντάρη, μια πανέμορφη κοπελίτσα και ο σαρανταπεντάρης που ήταν ερωτευμένος μαζί της (και η Ρίτα τον βασάνιζε) ήταν ο εμβληματικός Νικήτας Τσακίρογλου. Το σίριαλ ήταν κωμικοτραγικό, αυτό που λέμε τραγέλαφος. Είχε πολύ πλάκα κι ο Χάρης το παρακολουθούσε με τη μάνα μου μετά μανίας. Από ‘κει προέκυψε και η ιστορία και οι ήρωες του τραγουδιού. Από αυτό το σίριαλ» είχε πει σε παλιότερη συνέντευξή του ο Πάνος Κατσιμίχας, αποκαλύπτοντας πως δημιουργήθηκε ένα από τα πιο πολυτραγουδισμένα κομμάτια εδώ και τέσσερις δεκαετίες!

Δείτε το πρώτο επεισόδιο του σήριαλ

Διαβάστε επίσης στην ίδια κατηγορία